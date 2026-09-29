Mở rộng cơ hội học tập, đưa sinh viên đến gần hơn với thực tế

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam đang gia tăng khi dòng vốn FDI ngày càng hướng vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đào tạo nhân lực cho các ngành kỹ thuật, sản xuất, công nghệ và hạ tầng.

Là doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam, SCG triển khai chương trình với định hướng đưa sinh viên đến gần hơn với môi trường làm việc thực tế. Từ một chương trình học bổng, STD từng bước mở rộng sang đào tạo kỹ năng và trải nghiệm tại các nhà máy thuộc hệ sinh thái SCG tại Việt Nam.

Thông qua các chuyến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất, yêu cầu về an toàn lao động và những nội dung liên quan đến ESG, sinh viên có cơ hội quan sát trực tiếp công việc phía sau những kiến thức được học.

Các sinh viên học bổng SCG Sharing The Dream tham quan nhà máy sản xuất.

Chương trình cũng mở rộng nội dung đào tạo về ESG, môi trường, tiêu chuẩn an toàn lao động quốc tế và phát triển bền vững, giúp người trẻ hình thành tư duy bền vững và trang bị thêm kiến thức về những tiêu chuẩn thiết yếu trong môi trường làm việc hiện đại.

Các buổi đào tạo, workshop giúp sinh viên trau dồi và rèn luyện tư duy ESG.

Để đồng hành cùng định hướng phát triển của Việt Nam, SCG cũng tập trung hỗ trợ các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và xây dựng hạ tầng - những ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là các lĩnh vực đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vì vậy, việc mở rộng chương trình học bổng đến sinh viên các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho lực lượng lao động kỹ thuật.

Từ hỗ trợ học tập, STD từng bước mở rộng sang đào tạo kỹ năng và trải nghiệm môi trường sản xuất, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển từ giảng đường sang nơi làm việc.

Đối với doanh nghiệp, sự kết nối này giúp tiếp cận lực lượng lao động trẻ từ sớm. Những kiến thức và kỹ năng được trang bị không chỉ phục vụ nhu cầu tuyển dụng mà còn theo người trẻ trong quá trình làm việc và đóng góp ở nhiều lĩnh vực.

Ở góc độ này cũng cho thấy, SCG là FDI không chỉ hướng đến phát triển kinh tế mà chung tay để xây dựng Việt Nam bền vững.

20 năm từ học bổng đến hành trình nghề nghiệp

Võ Thanh Hưng - cựu sinh viên nhận học bổng SCG Sharing The Dream giai đoạn 2018-2021, cho thấy hành trình từ hỗ trợ học tập đến công việc sau khi tốt nghiệp.

Thời điểm học đại học, khó khăn tài chính từng tạo áp lực đối với việc học của Hưng. Khoản học bổng trong 4 năm giúp Hưng giảm bớt chi phí, tập trung hoàn thành chương trình và tốt nghiệp với kết quả khá giỏi.

Võ Thanh Hưng (ngoài cùng bên phải) hiện là Chuyên viên Kỹ thuật Thổi tại Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (thành viên của Tập đoàn SCG), tham gia các dự án cải tiến công nghệ máy móc và tối ưu hóa tự động hóa trong sản xuất.

Từ một sinh viên cần hỗ trợ để tiếp tục việc học, Hưng bước vào môi trường sản xuất và xây dựng công việc ổn định. Thu nhập giúp anh chủ động hơn về tài chính, chăm lo cho gia đình và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật được đào tạo.

Câu chuyện của Hưng cho thấy một chương trình học bổng có thể được nối dài sau khi sinh viên tốt nghiệp khi kết hợp với trải nghiệm thực tế và môi trường nghề nghiệp.

Trong gần hai thập kỷ, SCG Sharing The Dream đã trao hơn 6.000 suất học bổng, tổng giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ tài chính, chương trình từng bước bổ sung các nội dung về kỹ năng, môi trường, an toàn và phát triển bền vững.

Sau gần 20 năm, SCG Sharing The Dream đã mở rộng từ một chương trình học bổng thành hoạt động kết hợp giữa hỗ trợ học tập, phát triển kỹ năng và trải nghiệm nghề nghiệp. Hành trình từ giảng đường đến nhà máy cho thấy sự kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường có thể bắt đầu từ những hỗ trợ cụ thể cho sinh viên, sau đó mở rộng sang kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Khi người trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm trước khi bước vào thị trường lao động, những giá trị đó không chỉ phục vụ một doanh nghiệp mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực cho quá trình phát triển lâu dài của Việt Nam.

Học bổng SCG Sharing The Dream 2026 trao tặng 170 suất với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng, bao gồm 120 suất dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, trường nghề và 50 suất dành cho học sinh tiểu học toàn quốc. Chương trình đã chính thức mở đơn đăng ký đến trước 17g00 ngày 11/10/2026. Xem thêm thông tin chi tiết và nộp hồ sơ tại website chính thức của chương trình và fanpage SCG Vietnam.

Uyển Nhi