Giữa không khí rực lửa của kỳ Đại hội lớn nhất Đông Nam Á, hình ảnh các chiến binh sao vàng xuất hiện đầy khí phách và bản lĩnh, mang theo tinh thần và bản sắc dân tộc. Và chính từ những dấu ấn ấy, tinh thần Việt lại được nâng tầm, hiện lên rõ nét và đầy tự hào.

Những dấu ấn bứt phá của thể thao Việt Nam

Từ cột mốc bứt phá tại SEA Games 30, khi đoàn Thể thao Việt Nam lọt tốp dẫn đầu bảng tổng huy chương, thể thao nước nhà đã tiếp tục duy trì phong độ ở các kỳ đại hội tiếp theo. Bóng đá nam và nữ liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ; điền kinh, bơi, cử tạ, taekwondo trở thành những môn thế mạnh, thường xuyên mang về huy chương vàng; phong trào thể thao ngày càng phát triển rộng khắp cả nước.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam trong kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan

Những thành tích chói lọi ấy không chỉ phản ánh trình độ thi đấu, mà còn thể hiện một hệ sinh thái thể thao đang phát triển sôi động tại Việt Nam, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ,... tạo nên sự kết nối chặt chẽ từ công tác huấn luyện, trang phục đến các hoạt động thi đấu.

Trên nền tảng đó, các hoạt động trao đổi, giao lưu thể thao, các giải đấu chuyên nghiệp, các chương trình hợp tác song phương - đa phương đã trở thành cầu nối giúp quảng bá và nâng tầm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần Việt trong khu vực

Trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên trường khu vực, đặc biệt là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games. Không chỉ là câu chuyện của thành tích, SEA Games còn là câu chuyện về hình ảnh và bản sắc văn hóa quốc gia, từ màu cờ sắc áo, tinh thần chiến đấu, đến dấu ấn của thương hiệu Việt trong hành trình đó. Những yếu tố ấy hòa quyện, tạo thành một bức tranh văn hoá - thể thao, nơi mỗi chi tiết đều góp phần lan toả tinh thần Việt tới bạn bè khu vực.

Và trong bức tranh ấy, trang phục của Đội tuyển quốc gia trở thành điểm chạm đầu tiên, đóng vai trò “ngôn ngữ” văn hoá mạnh mẽ.

Đoàn thể thao Việt Nam trong trang phục trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan

Để đáp ứng được điều đó, các thương hiệu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Quốc gia không thể chỉ dừng lại ở vai trò một đơn vị sản xuất trang phục. Họ cần có năng lực phát triển sản phẩm, tầm nhìn thương hiệu, và sự am hiểu sâu sắc về thể thao Việt Nam. DonexSport, với hơn hai thập kỷ đồng hành cùng các giải đấu chuyên nghiệp là một trong những thương hiệu hội tụ đầy đủ những yếu tố đó.

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam trong trang phục DonexSport tại Hội chợ Mùa thu 2025

Nhờ nền tảng ấy, DonexSport trở thành thương hiệu thiết kế và sản xuất bộ trang phục trình diễn cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Bộ trang phục với sắc đỏ chủ đạo mang đậm bản sắc dân tộc được Đội tuyển sử dụng trong các hoạt động truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh thống nhất, mạnh mẽ và đầy tự hào của thể thao Việt trên trường quốc tế.

DonexSport còn chọn cách mở rộng vai trò của mình bằng những hoạt động mang tính kết nối khu vực, tiêu biểu là hoạt động tài trợ trang phục cho Đoàn thể thao Lào tham dự các ký đại hội thể thao quốc tế, qua đó khẳng định chất lượng cho sản phẩm Việt vươn tầm khu vực.

Lễ ký kết DonexGroup tài trợ trang phục Đoàn thể thao Lào tham dự các kỳ đại hội thể thao quốc tế 2025-2027

Ở góc độ doanh nghiệp, sự tham gia của các thương hiệu Việt như DonexSport vào sự kiện thể thao nước bạn là dấu hiệu tích cực cho thấy lực lượng doanh nghiệp Việt đang ngày càng chủ động hơn trong các chương trình hợp tác quốc tế. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn giúp quảng bá giá trị văn hóa Việt thông qua từng bộ trang phục. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực cạnh tranh và sự tự tin của doanh nghiệp Việt trên thị trường ASEAN.

Trang phục Đội tuyển Quốc gia Lào tại SEA Games 33 do DonexSport thiết kế và sản xuất

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lợi thế của các sản phẩm “Made in Vietnam” còn nằm ở sự am hiểu thị trường khu vực. Điều kiện thời tiết nóng ẩm đặc trưng của Đông Nam Á đòi hỏi trang phục thể thao phải nhẹ, thoáng mát, bền bỉ và đặc biệt giữ form tốt khi vận động cường độ cao. DonexSport đã phát triển các dòng sản phẩm phù hợp hơn với thói quen và điều kiện luyện tập của người chơi.

Trong dòng chảy hội nhập ngày càng mạnh mẽ, sự hiện diện của thương hiệu Việt tại các sự kiện khu vực không chỉ ghi dấu ấn về năng lực sản xuất, mà còn mở ra câu chuyện về khát vọng vươn ra biển lớn, về tinh thần sáng tạo bền bỉ, và về lời khẳng định rằng Việt Nam đã sẵn sàng bước ra thế giới bằng chất lượng và bản sắc của mình.

Thu Loan