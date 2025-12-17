"Sau trận bán kết thắng U22 Malaysia, U22 Thái Lan phục hồi tốt và tập luyện trở lại. Chúng tôi có đội hình tối ưu, tinh thần tốt, các cầu thủ thi đấu đồng đội và đoàn kết.

Trong đợt tập huấn trước giải, U22 Thái Lan đối đầu nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này gặp U22 Việt Nam, đó là thử thách lớn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua để khẳng định vị thế số 1 của mình trong khu vực, cũng như trở thành đội bóng mạnh ở châu lục", HLV Thawatchai tự tin cho biết.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan rất quyết tâm trước chung kết.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan từng nhiều lần đối đầu trong quá khứ, HLV Thawatchai đánh giá: "Cả hai đội có rất nhiều cầu thủ tốt ngày trước. Hiện tại, chúng tôi cũng có dàn cầu thủ chất lượng. Đối thủ cũng vậy, tôi biết họ có những cầu thủ giỏi. Tôi thấy Đình Bắc của U22 Việt Nam rất nguy hiểm. Các hậu vệ của Thái Lan phải kiểm soát được cầu thủ này. Bóng đá Việt Nam phát triển tốt. Họ được ủng hộ từ đội trẻ đến đội 1, rất có hệ thống".

"Dù là ai tham dự trận chung kết SEA Games 33 cũng tự hào và nỗ lực giành vinh quang. Ai cũng có áp lực và chúng tôi muốn biến áp lực thành động lực. Người hâm mộ Thái Lan rất mong chờ trận đấu này, và chúng tôi sẽ không làm họ phải thất vọng", HLV Thawatchai chốt lại.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn