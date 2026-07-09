Tuyên Quang trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet trong những ngày qua, sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo dữ liệu từ Cốc Cốc Research, lượng tìm kiếm từ khóa "Tuyên Quang" tăng 180% trong giai đoạn từ ngày 1 đến 6/7, trùng với thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Từ khóa "Tuyên Quang" ghi nhận lượt tìm kiếm tăng 180% từ ngày 1 đến 6/7 trên Cốc Cốc. Ảnh: Cốc Cốc

Các từ khóa liên quan được tìm kiếm nhiều gồm "Tuyên Quang", "chuyên Tuyên Quang", "báo Tuyên Quang", "Tuyên Quang điểm 10", "vụ điểm 10 ở Tuyên Quang", "THPT Chuyên Tuyên Quang". Theo đại diện Cốc Cốc, xu hướng này phản ánh nhu cầu theo dõi các thông tin chính thức và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc.

Song song với các chủ đề thời sự, nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ tuyển sinh đại học cũng tăng mạnh sau khi điểm thi được công bố.

Trong giai đoạn từ ngày 1 đến 6/7, Cốc Cốc ghi nhận khoảng 600.000 lượt truy cập vào các cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Hơn 65% lượng truy cập tập trung tại website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi hoàn tất tra cứu điểm, người dùng nhanh chóng chuyển sang tìm kiếm thông tin xét tuyển đại học. Nhóm từ khóa liên quan đến đăng ký nguyện vọng tăng 390%, trong khi lượng tìm kiếm về điểm chuẩn tăng 343%, đạt khoảng 330.000 lượt.

Các trường được tìm kiếm nhiều nhất về điểm chuẩn gồm Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Đại học Thủy lợi.

Phổ điểm cũng là chủ đề thu hút sự chú ý của thí sinh và phụ huynh. Những từ khóa nổi bật gồm "phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026", "phổ điểm 2026" và "phổ điểm A00 2026". Các tổ hợp được tìm kiếm nhiều nhất là A00, B00, D01, C00, A01, C03 và C01.

Dữ liệu cho thấy sau khi biết điểm thi, mối quan tâm của người dùng không chỉ tập trung vào cơ hội xét tuyển đại học mà còn hướng đến các vấn đề liên quan tính minh bạch của kỳ thi, trong đó vụ việc tại Tuyên Quang là tâm điểm được theo dõi nhiều nhất trong tuần đầu tháng 7.