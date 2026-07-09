Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can, trong đó có Nguyễn Hà Duy, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Hà Duy (áo kẻ). Ảnh: Công an Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2026.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, bị can Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) được phân công làm Trưởng điểm coi thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bà Hằng được giao chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thế nhưng, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Nguyễn Hà Duy được xác định là Thư ký điểm coi thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Làm theo chỉ đạo của bà Hằng, Duy đã có hành vi vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán, nhắc bài cho các thí sinh trước khi thu bài.

Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp TPHT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.