Ngày 18/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Huế do đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Huế cho biết thông tin ban đầu do ông Lê Chức (88 tuổi), từng làm lái xe, hiện sinh sống tại Mỹ, cung cấp. Ngày 25/7/2026, ông Chức thông tin năm 1970, ông có chở 25 thi thể bộ đội đi chôn cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần QL 1A.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, xác minh mộ liệt sĩ tại bắc đèo Hải Vân. Ảnh: Lê Sáu

Ngày 20/8/2026, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cung cấp theo phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh từ nguồn thông tin do ông Chức mô tả. Qua đó, lực lượng tìm kiếm xác định 4 vị trí ở phía bắc đỉnh đèo Hải Vân.

Trong đó, vị trí 1 khu vực Km902+60, vị trí 2 khu vực Km902+550, vị trí 3 khu vực Km902+720, vị trí 4 khu vực Km902+H10, dọc theo đường QL 1A.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ CHQS TP Huế đã đến trực tiếp kiểm tra, đối chiếu tại thực địa các vị trí. Qua đó, có 2 vị trí ở Km902+60 và Km902+H10 có sự trùng khớp với nguồn thông tin ban đầu và được đánh giá có cơ sở xác định cao hơn.

Đại tá Hà Văn Ái cùng lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra thông tin. Ảnh: Lê Sáu

Tại vị trí Km902+60, đoàn công tác ghi nhận địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150m², phù hợp với mô tả về vị trí chôn hài cốt liệt sĩ.

Còn vị trí Km902+H10 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m², cũng trùng khớp với vị trí được xác định từ nguồn thông tin do Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Đoàn công tác Bộ CHQS TP Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ. Ảnh: Lê Sáu

Theo Đại tá Hà Văn Ái, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ CHQS TP Huế đang chỉ đạo Đội 192 và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mỗi nguồn thông tin về mộ liệt sĩ đều là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.