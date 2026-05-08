Chương trình Trao đổi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản vừa diễn ra tại Thái Hà Books với sự tham dự của bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt, Đức - hội sách lớn nhất thế giới.

Tại chương trình, bà Claudia Kaiser khẳng định Frankfurt Book Fair luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị xuất bản Việt tham gia hội sách thường niên.

"Tôi nhận thấy thị trường xuất bản Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Các nhà xuất bản Việt Nam nên tham gia tích cực hơn vào Frankfurt Book Fair. Tôi hy vọng sẽ được gặp nhiều đơn vị xuất bản Việt tại hội sách lớn nhất thế giới và sẵn sàng hỗ trợ để sách Việt có thêm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế", bà Claudia Kaiser nhấn mạnh.

Bà Claudia Kaiser chia sẻ tại sự kiện.

Trong phần chia sẻ chuyên đề, bà Claudia Kaiser mang đến nhiều góc nhìn về ngành xuất bản quốc tế và những nỗ lực bảo vệ văn hóa đọc trong thời đại số.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là chính sách "một giá sách" tại Đức. Theo đó, giá sách được niêm yết thống nhất, không giảm giá tại hội sách hay nhà sách. Chính sách này nhằm bảo vệ các nhà sách nhỏ, đảm bảo sự công bằng trong hệ sinh thái xuất bản và tôn trọng bản quyền tác giả.

Bà Claudia Kaiser cho biết Chính phủ Đức cũng có nhiều quỹ hỗ trợ, giải thưởng và chính sách trợ giá nhằm giúp các nhà xuất bản nhỏ tiếp tục tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, ngay cả tại Đức, các nhà sách quy mô nhỏ cũng đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các chuỗi phát hành và nền tảng bán sách trực tuyến.

Đại diện Frankfurt Book Fair cũng chia sẻ về xu hướng thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức dưới tác động của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo bà, nhiều quốc gia châu Âu đang triển khai các giải pháp kéo độc giả trở lại với văn hóa đọc như xây dựng không gian đọc sách trong trường học, công sở và kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị số của trẻ em.

Đáng chú ý, Đức hiện đang đề xuất nhiều quy định nhằm hạn chế trẻ nhỏ tiếp xúc quá sớm với điện thoại và thiết bị điện tử. Trong đó có đề xuất không cho trẻ dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại nhằm bảo vệ khả năng tập trung và thói quen đọc sách.

Ngoài ra, các vấn đề về bản quyền, sách điện tử, dịch vụ phát hành, thói quen đọc sách và bảo vệ tác quyền trong môi trường số cũng được nhiều đại biểu trao đổi sôi nổi. Những câu chuyện nghề nghiệp gần gũi nhưng cho thấy ngành xuất bản toàn cầu đang đứng trước nhiều thách thức lẫn cơ hội trong quá trình chuyển đổi số.

Theo bà Claudia Kaiser, Frankfurt Book Fair không chỉ là nơi trưng bày và mua bán sách truyền thống mà còn là trung tâm giao dịch bản quyền lớn nhất thế giới. Đây là nơi nhiều tác phẩm được mua bán bản quyền để phát triển thành phim điện ảnh, sân khấu, trò chơi và các sản phẩm văn hóa khác.

Hội sách Frankfurt hiện thu thu hút hơn 4.000 nhà xuất bản đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 230.000 lượt khách tham dự gồm độc giả, tác giả, nhà phát hành và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo. Ba ngày đầu chỉ dành cho các hoạt động giao dịch chuyên môn giữa các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và quản lý ngành xuất bản; 2 ngày cuối mở cửa cho công chúng.

Mỗi năm, hội sách lựa chọn một quốc gia làm “Khách mời danh dự”. Ban tổ chức dành không gian rộng lớn để quốc gia này giới thiệu sách, văn hóa, ẩm thực và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Những tác phẩm được giới thiệu thường được dịch sang tiếng Đức, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác để mở rộng cơ hội tiếp cận quốc tế.