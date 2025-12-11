Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày mai (12/12) và được thực hiện trong 5 năm.

Chủ tịch TP được chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án từ 30.000 tỷ đồng trở lên

Về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, Quốc hội cho phép HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP không sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Cụ thể, đó là dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội; dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia hoặc sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn TP có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Chủ tịch UBND TP được chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về Thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Những dự án ngoài thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND TP gồm: Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân; dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí; dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; dự án tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng; dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật.

Với dự án đầu tư cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND TP báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện cơ chế, chính sách đặc biệt, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong nghị quyết này, Quốc hội cũng cho phép thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số dự án đầu tư công, dự án PPP.

HĐND TP sẽ quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu.

Các dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, theo nghị quyết của Quốc hội, được thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư.

Xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm một số trường hợp

Liên quan quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện dự án, TP sử dụng ngân sách cấp TP và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngoài các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai, HĐND TP quyết định từng trường hợp thu hồi đất cụ thể để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chịu trách nhiệm toàn diện về việc này. HĐND TP cũng quyết định tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn TP.

Theo đó, với dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, mức bồi thường bằng 2 lần so với mức quy định. Các trường hợp còn lại không quá 2 lần so với mức quy định.

Về biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội, nghị quyết quy định dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị sử dụng vốn ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác thì được thực hiện đầu tư, xây dựng theo quy định về đầu tư công khẩn cấp của pháp luật về đầu tư công, lệnh xây dựng khẩn cấp theo pháp luật về xây dựng.

Về biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị, nghị quyết cho phép UBND TP được quyết định biện pháp cưỡng chế phá dỡ khi đạt tỷ lệ đồng thuận trên 75% chủ nhà, chủ đất tương đương với ít nhất 75% diện tích đất ở khu vực cải tạo.

Nghị quyết nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người tham gia xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết này được xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm trong trường hợp đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định liên quan và không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại.

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nghị quyết này được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.