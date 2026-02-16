Sau khi nhận khoản tiền thưởng từ Cúp Chiến thắng cùng phần hỗ trợ từ CLB chủ quản VTV Bình Điền Long An, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Thanh Thuý quyết định tặng toàn bộ số tiền này cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu.

Hành động của Thanh Thúy khiến người hâm mộ rất xúc động và cảm kích. Dù đang thi đấu ở Nhật Bản nhưng chủ công sinh năm 1997 vẫn có những việc làm rất ý nghĩa thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.

Trước đó, Thanh Thúy nhận giải VĐV được yêu thích nhất năm 2025 tại Cúp Chiến thắng. Đây là lần thứ hai, sau mùa giải 2023, "4T" được người hâm mộ cả nước vinh danh ở hạng mục đặc biệt này.

Thanh Thúy có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trần Thị Thanh Thúy vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc để giành chiến thắng thuyết phục. Lượng bình chọn áp đảo là minh chứng rõ nét cho sức hút, tầm ảnh hưởng cũng như tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho “khủng long” bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong năm 2025, Thanh Thúy tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn, góp phần quan trọng vào một năm thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam, gồm: lần thứ ba liên tiếp vô địch AVC Nations Cup, đăng quang chặng hai SEA V-League sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, giành HCB SEA Games 33, cùng CLB VTV Bình Điền Long An đoạt ngôi Á quân giải vô địch châu Á.

Hiện tại, Thanh Thúy đang khoác áo CLB Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26. Trong khi các VĐV bóng chuyền Việt Nam được nghỉ Tết thì Thanh Thúy vẫn phải tập luyện, thi đấu nơi đất khách, quê người.