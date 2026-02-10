le thanh thuy 3.jpg
"Chào năm 2026. Chúc may mắn", Lê Thanh Thúy viết trên trang cá nhân. 
le thanh thuy 1.jpg
Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam thực hiện bộ ảnh chụp cùng chiến mã rất đẹp chào đón năm Bính Ngọ 2026.
le thanh thuy 2.jpg
Thanh Thúy là "hotgirl" của bóng chuyền Việt Nam.
sea games 33.jpg
Tại SEA Games 33, Thanh Thúy là một trong 2 VĐV vinh dự cầm cờ cho đoàn TTVN trong lễ khai mạc.
le thanh thuy 9.jpg
Sinh năm 1995, Thanh Thúy có nhiều đóng góp cho ĐTQG Việt Nam.
le thanh thuy 2.jpg
Cô cũng giành nhiều danh hiệu ở cấp CLB.
le thanh thuy 8.jpg
Giới chuyên môn đánh giá Thanh Thúy là một trong những phụ công xuất sắc nhất làng bóng chuyền Việt Nam.
le thanh thuy 7.jpg
Không chỉ tài năng, Thanh Thúy còn rất xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.
le thuy dinh thuy 8.jpg
Dù vậy, đến thời điểm này cô nàng vẫn chưa công khai chuyện tình cảm.
le thuy dinh thuy 9.jpg
Thanh Thúy là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng thời trang.
thanh thuy top.jpg
Trong năm 2026, Thanh Thúy đầu quân cho CLB Hà Nội, chuẩn bị tranh tài tại giải giải bóng chuyền VĐQG.