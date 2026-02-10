Hoa khôi bóng chuyền khoe sắc bên chiến mã đón Tết Bính Ngọ 2026
Hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy thực hiện bộ ảnh cực chất cùng chiến mã chào đón Tết Bính Ngọ 2026.
Trần Thị Thanh Thuý có một trận đấu toả sáng, góp công lớn giúp Gunma Green Wings thắng ĐKVĐ Osaka Marvelous 3-1 tại giải bóng chuyền VĐVQ Nhật Bản 2025/26.
Mạnh mẽ khi thi đấu, còn ở ngoài đời Lưu Thị Ly Ly là một cô gái nữ tính, biết chăm chút sắc đẹp để nổi bật giữa đám đông.
Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh áo dài cực xinh đẹp đón Tết Bính Ngọ 2026.