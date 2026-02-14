Sau trận thắng Osaka Marvelous cuối tuần trước, HLV Sakamoto tiếp tục xếp Thanh Thúy chơi ở vị trí đối chuyền, trong khi cặp chủ công là Takaso và Rozanski ở trận đấu gặp Kurobe Aqua Fairies.

Trong 2 set đầu, Thanh Thúy nhận được nhiều đường chuyền đẹp của các đồng đội. "4T" tung ra những cú đập đầy uy lực và chính xác giúp Gunma Green Wings thắng thuyết phục.

Thanh Thuý tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Gunma Green Wings.

Ở set 3, Kurobe Aqua Fairies chơi đầy cố gắng, giành chiến thắng để rút ngắn tỉ số còn 1-2. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì tốt nhất đội bóng này làm được trong trận đấu.

Bước vào set 4, Thanh Thúy cùng các đồng đội không cho đối thủ có cơ hội gỡ hòa, giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (25/17, 25/20, 21/25, 25/22). Đây là chiến thắng thứ 18 của Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản năm nay. Với cá nhân Trần Thị Thanh Thúy, tuyển thủ Việt Nam ghi 16 điểm trận đấu này.

Ngày 15/2, Gunma Green Wings tái đấu Kurobe Aqua Fairies vào lúc 11h05 trước khi nghỉ Tết.