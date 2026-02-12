kieu trinh 3.jpg
Tối 11/2, Hoàng Kiều Trinh khoe bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 25 trên trang cá nhân. 
"Tuổi 25 rực rỡ nhé Ngao yêu", Kiều Trinh viết.
Được biết, Kiều Trinh đón sinh nhật cùng bạn trai, cũng là một VĐV bóng chuyền.
Cặp đôi dù có nhiều năm yêu nhau nhưng giữ kín chuyện tình cảm, gần như không để lộ hình ảnh nào trên mạng xã hội.
Kiều Trinh là một trong những tay đập bóng chuyền nổi bật của Việt Nam.
Sau khi Bích Tuyền nghỉ thi đấu, vai trò đối chuyền của Kiều Trinh ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng trở nên quan trọng.
Ở ngoài đời, cô nàng luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp nổi bật.
Sắc đẹp của Kiều Trinh khiến bao chàng trai phải mê mẩn.
Ở tuổi 25, Kiều Trinh trở thành trụ cột ở cả CLB lẫn ĐTQG.
Năm 2025 rất thành công với đối chuyền CLB Binh chủng Thông tin.

