Lời tòa soạn: Ở những nơi từng được gọi là vùng “lõm sóng”, những con sóng mới đang dần hiện diện nơi đầu núi. Đó không chỉ là sóng viễn thông, Internet hay dữ liệu số, mà còn là làn sóng của tri thức, của phương thức quản trị mới và những cơ hội phát triển đang len sâu vào từng bản làng vùng cao. Từ những bản làng nằm cheo leo giữa đại ngàn, cách trung tâm xã hàng chục cây số đường núi, khoảng cách địa lý đang từng bước được thu hẹp bởi công nghệ. Những “con sóng” mới không chỉ kết nối người dân với thế giới bên ngoài, mà còn giúp chính sách đến gần dân hơn, nhanh hơn và sát thực hơn, thay dần những cuốn sổ giấy cùng đôi chân lặn lội của cán bộ cơ sở. Tuyến bài “Những con sóng nơi đầu núi” ghi nhận những chuyển động ấy - nơi công nghệ đang vượt núi, băng qua những chia cắt địa hình để kết nối vùng cao với nhịp phát triển chung của đất nước; đồng thời cho thấy, phía sau những cột sóng, đường truyền và dữ liệu số là khát vọng không để bất cứ bản làng nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển. * Bài 1: Những 'con sóng' thay cán bộ 'cõng' chính sách vào bản * Bài 2: Cú nhấp chuột thay hành trình vượt núi

Ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của đường truyền hay thiết bị công nghệ. Những “cú chạm” trên màn hình điện thoại đang dần trở thành nhịp cầu kết nối người dân với tri thức, với thị trường và với những cơ hội phát triển mới. Từ đó, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm thấy những hướng đi khác cho sinh kế, từng bước thay đổi cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương mình.

Những “cú chạm” trên màn hình điện thoại đang dần trở thành nhịp cầu kết nối người dân với tri thức, với thị trường và với những cơ hội phát triển mới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi - Ảnh: Tuấn Anh

Khi những con sóng mới gặp khát vọng đổi đời

Ở thôn Ná Nàm, xã Bát Xát (Lào Cai), anh Lý Láo Sử, người Dao, sinh năm 1996, đang trở thành tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương. Mô hình nuôi dúi má đào của anh không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế mới ở vùng cao.

Ngày 30/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 777/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030. Một trong những nội dung của Chương trình là hỗ trợ 400.000 điện thoại cho hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, thời gian thực hiện chương trình từ 30/4/2026 đến 31/12/2030.

Ít ai nghĩ rằng cơ duyên với loài vật nuôi được ví là “ăn tre đẻ ra tiền” của chàng trai vùng cao lại bắt đầu từ những lần lướt điện thoại khi đang làm công nhân lái máy xúc xa nhà.

Chiếc điện thoại vốn chỉ để liên lạc với gia đình dần trở thành "cánh cửa" giúp anh tiếp cận những ý tưởng làm ăn mới.

Trước năm 2023, sau khi quyết định nghỉ việc ở công trường để trở về quê hương lập nghiệp, Lý Láo Sử từng thử sức với các vật nuôi quen thuộc như trâu, dê nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Trong lúc loay hoay tìm hướng đi mới, một lần truy cập internet trên điện thoại, anh tình cờ biết đến mô hình nuôi dúi má đào - vật nuôi còn khá mới ở địa phương nhưng có giá trị kinh tế cao.

Từ những video hướng dẫn kỹ thuật, những chia sẻ kinh nghiệm trên mạng, anh miệt mài học hỏi, tích lũy kiến thức rồi mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng chuồng trại rộng 100m2 và mua 26 cặp dúi giống về nuôi.

Hơn 3 năm sau, từ những kiến thức học được qua điện thoại, mô hình của anh đã phát triển lên gần 300 con dúi. Với giá dúi thương phẩm khoảng 500 nghìn đồng/kg và dúi giống khoảng 2,6 triệu đồng/cặp, mô hình đang mang lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từ một cú chạm trên màn hình điện thoại, Lý Láo Sử đã tìm thấy cho mình một lối rẽ mới. Câu chuyện của anh cho thấy, ở những vùng núi cao còn nhiều khó khăn, internet không chỉ mang đến thông tin mà còn có thể mở ra cơ hội sinh kế, giúp người dân chủ động tìm đường thoát nghèo trên chính quê hương mình.

Những 'con sóng' mang theo cơ hội kinh tế số

Câu chuyện của Lý Láo Sử không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều bản làng vùng cao hôm nay, internet đang trở thành "cánh cửa" đưa tri thức và những cơ hội sinh kế mới đến gần hơn với người dân, nhất là thanh niên DTTS.

Phía sau những thay đổi luôn có vai trò của những “hạt nhân” ở cơ sở. Đó có thể là cán bộ xã, đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng hoặc những người trẻ dám tiên phong ứng dụng công nghệ để khởi nghiệp trên chính quê hương mình.

Ban xây dựng Đảng của xã Bát Xát thăm mô hình chăn nuôi dúi của gia đình anh Lý Láo Sử, thôn Ná Nàm - Ảnh: UBND xã Bát Xát

Ở Ná Nàm, mô hình nuôi dúi má đào của Lý Láo Sử là một minh chứng sinh động, được xã Bát Xát chọn làm điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Theo ông Nguyễn Kiều Phương - Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát, mô hình của Lý Láo Sử không chỉ là sự vận động để người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mà còn là quá trình đồng hành, hỗ trợ để bà con tiếp cận khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và từng bước đưa tri thức số vào sản xuất, phát triển kinh tế.

Để những 'con sóng' chạm tới từng người dân

Kinh tế số ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đang dần trở nên rõ nét khi tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị kết nối internet tăng mạnh. Nếu năm 2015, toàn vùng mới chỉ khoảng 6,5% hộ có điện thoại thông minh hoặc máy tính để truy cập internet thì đến năm 2024, con số này đã đạt 85,6%. (Nguồn số liệu: Điều tra thu thập thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS lần thứ I năm 2015 và lần thứ III năm 2024).

Các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đang trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở, giúp người dân làm quen với môi trường số. Từ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt đến tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh… những việc tưởng chừng nhỏ ấy lại là nền móng để hình thành xã hội số từ chính các thôn, bản vùng cao.

Từ mô hình đơn lẻ ở địa phương, đến nay 100% xã, phường trên cả nước đã thành lập tổ CNSCĐ, với hơn 93.524 tổ cấp thôn, và 457.820 thành viên. Riêng tại xã Bát Xát hiện có 55 tổ CNSCĐ, với 520 thành viên.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát, các tổ CNSCĐ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, tăng tỷ lệ các chỉ tiêu thực hiện mô hình “thôn số” theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh Lào Cai trên địa bàn xã.

Khi chính sách được kết nối nhanh hơn, khi người dân tự tin bước vào môi trường số và khi một cú chạm màn hình có thể mở ra một lối rẽ thoát nghèo, đó cũng là lúc khoảng cách địa lý không còn đồng nghĩa với khoảng cách phát triển.