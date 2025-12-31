Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Diễn ra trong 1 ngày, các học viên được báo cáo viên phổ biến 4 chuyên đề: Đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước.

Buổi sáng, Trung tá Lê Anh Trung - Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã phổ biến những vấn đề cơ bản về tình hình bảo vệ chính trị nội bộ, một số điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (có hiệu lực từ 01/03/2026). Báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp các ý kiến về liên quan đến các quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh tinh giản tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Mạnh Cường

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định, các vấn đề được lựa chọn để giới thiệu và phổ biến trong lớp tập huấn đều là những nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

“Lãnh đạo Bộ quyết định tổ chức lớp tập huấn này nhằm trang bị những kiến thức cốt lõi, những vấn đề căn bản nhất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, lâu nay có thể không ít công chức, viên chức, người lao động vẫn cho rằng bảo vệ chính trị nội bộ là việc của tổ chức, của bộ máy cán bộ. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác, có những nội dung công việc tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc thì lại phát sinh vấn đề lớn.

Tổ chức trong ngày 31/12, báo cáo viên phổ biến 4 chuyên đề: Đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước.

“Ví dụ đơn giản nhất là việc kê khai lý lịch cá nhân. Hằng năm, việc bổ sung, cập nhật thông tin lý lịch, kê khai hồ sơ cán bộ nếu chỉ thiếu sót một chi tiết nhỏ, khi rà soát, kiểm tra lại có thể trở thành vấn đề mà tổ chức đánh giá là chưa trung thực, thậm chí có thể bị hiểu là cố tình che giấu”, Thứ trưởng dẫn chứng.

Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nguy cơ lộ, lọt bí mật nhà nước là rất lớn. Nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nắm rõ thì dù vô tình hay hữu ý cũng đều có thể vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

“Vì vậy, nội dung tập huấn hôm nay là hết sức cần thiết. Sau lớp tập huấn, đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt, phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình”, Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, Chính phủ đã ban hành các quy định về đạo đức công vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã cụ thể hóa và quán triệt tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện ở một số nơi vẫn chưa thật sự nghiêm túc.

“Do đó, lớp tập huấn hôm nay là dịp chính thức để chúng ta tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu hơn, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn công tác”, Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị.