Chiều nay, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026), sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo quy tụ đại diện nhiều bộ, ban, ngành Trung ương cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai. Ảnh: H. Hiếu

Cách đây tròn 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 3 thập niên bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên Pác Bó, Cao Bằng. Sự kiện lịch sử đặc biệt trọng đại này mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, đặt nền móng trực tiếp cho những thắng lợi mang tính bước ngoặt của dân tộc trong thế kỷ 20.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh: Bác Hồ về nước năm 1941 không chỉ là mốc son lịch sử mà còn là điểm khởi nguồn của một hệ giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn đặc biệt sâu sắc, có ý nghĩa lâu dài đối với cách mạng Việt Nam và Đảng ta.

Việc tiếp tục nghiên cứu, luận giải sự kiện này có giá trị trực tiếp đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng và định hướng tư tưởng trong tình hình mới.

Ở góc độ học thuật, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho biết ,hội thảo được tổ chức trong bối cảnh năm 2026 mang nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng: 85 năm Bác Hồ trở về Pác Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong nước và gắn với 80 năm những sự kiện trọng đại của năm 1946, khi nền độc lập non trẻ được củng cố bằng cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc, Hiến pháp đầu tiên và các hoạt động đối ngoại then chốt.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: H. Hiếu

Theo ông, các tham luận tại hội thảo tiếp tục khẳng định tầm vóc lịch sử của sự kiện Bác Hồ về nước, vai trò đặc biệt của Cao Bằng và những tác động sâu rộng, bền bỉ của quyết định chiến lược này đối với tiến trình cách mạng Việt Nam suốt 85 năm qua.

Từ hang Pác Bó nơi biên cương Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho đường lối giải phóng dân tộc dựa trên tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Tại đây, những quyết sách mang tính bước ngoặt đã được đưa ra, trực tiếp dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An. Ảnh: H. Hiếu

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định sự kiện Bác Hồ về nước là bước ngoặt mang tầm thời đại, đánh dấu sự hội tụ tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam. Từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện quyết định cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn.

"Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Cao Bằng đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tỉnh bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa - lịch sử cách mạng, trong đó có Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - một “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau" - Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu.

PGS.TS Bùi Đình Phong (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu cho sinh viên về bức tranh vẽ Bác Hồ bên chiếc bàn đá chông chênh đang dịch sử Đảng. Ảnh: Thành Huế

Tại hội thảo, các nhà khoa học tiếp tục làm rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng; phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của sự kiện Bác Hồ về nước đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ thống di tích cách mạng gắn với chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.