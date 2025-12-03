Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Phan Thăng An thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định ông An tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và phát biểu chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Phan Thăng An. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc điều động, chỉ định ông Phan Thăng An làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị. Ông An được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác phong phú, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các vị trí được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát huy kinh nghiệm, bắt tay ngay vào công việc; bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các mục tiêu phát triển của Cao Bằng. Đồng thời, tỉnh cần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Thăng An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, nêu cao tinh thần tiên phong, cùng tập thể Tỉnh ủy đoàn kết, đổi mới, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả.

Ông cam kết tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Tân Bí thư mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung ương và sự đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo, cấp ủy và nhân dân Cao Bằng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Thăng An sinh năm 1974 tại TP Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng trải qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ). Sau đó, ông trải qua nhiều công việc tại Ban Tổ chức Trung ương như: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Từ tháng 12/2022 ông làm Phó ban Tổ chức Trung ương.

Cùng ngày, người tiền nhiệm của ông Phan Thăng An là ông Quản Minh Cường đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.