Từ những câu hỏi “vì sao” đến loạt nghiên cứu khoa học

Nguyễn Đức Nhật Anh (sinh năm 2004, Hà Nội) hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Sở hữu 26 bài nghiên cứu khoa học, Nhật Anh cho biết hành trình này không xuất phát từ “mục tiêu thành tích” mà bắt đầu từ sự tò mò, mong muốn lý giải các vấn đề kinh tế - xã hội trong thực tiễn.

“Khi tiếp cận một hiện tượng hay vấn đề, em luôn muốn hiểu bản chất của chúng. Khi đã hiểu, em lại tiếp tục đặt ra câu hỏi 'vì sao'. Chính chuỗi câu hỏi ấy khiến em muốn tìm lời giải một cách bài bản hơn. Nghiên cứu khoa học đã giúp em biến sự tò mò thành tri thức có cơ sở, phương pháp và có giá trị ứng dụng”, Nhật Anh chia sẻ.

Nguyễn Đức Nhật Anh hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Quan tâm đến các vấn đề kinh tế, Nhật Anh quyết định theo học song song hai ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tiên tiến và Luật kinh tế. Theo Nhật Anh, hoạt động kinh doanh chỉ thực sự hiệu quả, bền vững khi đặt trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng, minh bạch. Vì vậy, việc kết hợp tư duy quản trị với nền tảng pháp lý giúp bản thân có góc nhìn liên ngành, tiếp cận vấn đề toàn diện hơn.

Đến năm thứ 2, khi đã tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề cương và khai thác tài liệu, Nhật Anh bắt đầu tham gia vào các đề tài nghiên cứu. Dẫu vậy, trong giai đoạn đầu, nam sinh nhiều lần bị các hội thảo và tạp chí khoa học từ chối.

Thay vì nản lòng, Nhật Anh chọn cách xác định mình sai ở đâu, nội dung nào cần điều chỉnh và cách khắc phục.

Cùng với nhóm nghiên cứu, nam sinh đã trao đổi, chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết qua các vòng phản biện. “Mỗi lần nhận góp ý, em đã học thêm cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học, chặt chẽ và khiêm tốn hơn”, Nhật Anh nói.

Cuối năm thứ hai, Nhật Anh lần đầu nhận thông báo bài nghiên cứu được chấp nhận công bố. “Em cảm thấy tự hào, xúc động và biết ơn, vì đó là kết quả của cả nhóm và sự hướng dẫn của thầy cô”, nam sinh chia sẻ. Từ dấu mốc này, hành trình nghiên cứu của Nhật Anh dần được nối dài bằng các bài báo công bố trong nước và quốc tế.

Khát vọng tham mưu chính sách

Trong các hướng nghiên cứu theo đuổi, Nhật Anh dành nhiều tâm huyết cho các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Theo nam sinh, đây là nền tảng định hướng cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế, doanh nghiệp và các chủ thể, đồng thời có ý nghĩa trực tiếp với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ cũng là lĩnh vực khiến nam sinh trăn trở. Là sinh viên kinh tế, Nhật Anh luôn đặt câu hỏi làm thế nào để các thành tựu như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo hay quản trị số được ứng dụng hiệu quả vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và hoạch định chính sách thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Nhật Anh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Ảnh: NVCC

Theo Nhật Anh, tư duy liên ngành đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. “Các vấn đề như quản trị dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thị trường hay phát triển kinh tế số khó có thể giải quyết hiệu quả nếu chỉ tiếp cận từ một lĩnh vực đơn lẻ. Sự kết hợp giữa quản trị, pháp lý và công nghệ sẽ giúp các giải pháp vừa khả thi về mặt kinh tế, vừa phù hợp về pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới”, Nhật Anh nói.

Vừa theo học song ngành, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, để hoàn thành khối lượng công việc lớn, Nhật Anh cho rằng chính sự kỷ luật mỗi ngày là yếu tố then chốt.

“Em không đặt mục tiêu phải làm quá nhiều việc một lúc mà chia nhỏ theo từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể, duy trì tiến độ đều đặn thay vì đặt mục tiêu quá tải trong thời gian ngắn”, nam sinh nói.

Với những nỗ lực trong suốt bốn năm đại học, mới đây, Nhật Anh đã nhận được danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu” Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là sự ghi nhận đồng thời ở nhiều khía cạnh như học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và cuộc thi học thuật.

Nguyễn Đức Nhật Anh trong vai trò đại biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: NVCC

“Khi nhìn lại, em coi đây là dấu mốc cho thấy mình đã kiên trì đi đúng hướng, biết vượt qua áp lực, điều chỉnh khi gặp khó khăn và không bỏ cuộc giữa chừng. Em tin rằng chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình mới thực sự hiểu được giới hạn của bản thân. Trên hành trình ấy, sai lầm không phải là thất bại mà là một phần tất yếu của hành trình học tập và nghiên cứu”, Nhật Anh nói.

Trong tương lai, Nhật Anh định hướng phát triển theo con đường nghiên cứu và phân tích, đồng thời mong muốn làm việc trong lĩnh vực tư vấn và tham mưu kinh tế - xã hội. Với nền tảng liên ngành giữa quản trị, luật kinh tế và công nghệ số, nam sinh kỳ vọng có thể đóng góp những góc nhìn khả thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn và hoạch định chính sách.