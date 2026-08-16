Tự thay dầu động cơ là một trong những cách đơn giản nhất để tiết kiệm chi phí bảo dưỡng xe. Thế nhưng, điều này đã khiến một nữ chủ xe Subaru Outback ở Canada đang đối mặt với khoản chi phí sửa chữa lớn sau khi động cơ gặp sự cố nghiêm trọng.

Tự thay dầu để tiết kiệm chi phí có thể bị hãng từ chối bảo hành theo quy định. Ảnh: Subaru

Theo CTV News, Shannon Desjardins thuê một chiếc Subaru Outback 2024 và đã tự thực hiện các công việc bảo dưỡng cơ bản trong khoảng 2 năm. Cô cho biết mình có nhiều kinh nghiệm với động cơ nên việc thay dầu nhớt không phải vấn đề khó khăn.

Sự cố xảy ra hồi tháng 1, khi chiếc Outback đã chạy khoảng 71.000km. Trong lúc lái xe về nhà, đèn cảnh báo dầu màu đỏ bật sáng. Đèn tắt vào ngày hôm sau nên cô tiếp tục sử dụng xe, nhưng cảnh báo sau đó xuất hiện trở lại, buộc chủ xe phải gọi cứu hộ.

Tại đại lý, kỹ thuật viên phát hiện cặn dầu cùng nhiều vấn đề nghiêm trọng bên trong động cơ. Khi được yêu cầu cung cấp lịch sử bảo dưỡng, Desjardins cho biết cô tự thay dầu. Theo lời chủ xe, đây là lý do đại lý đưa ra để từ chối yêu cầu bảo hành.

Tuy nhiên, khi trả lời với CTV News, Subaru Canada đã không đưa ra lời giải thích rõ ràng nhưng họ cho biết chủ xe hoàn toàn có thể tự bảo dưỡng phương tiện, miễn là thực hiện đúng lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, bao gồm cả hóa đơn mua dầu nhớt trong quá trình bảo dưỡng xe.

Điều đó cho thấy vấn đề không đơn thuần nằm ở việc tự thay dầu hay mang xe đến đại lý. Yếu tố quan trọng là chủ xe có thể chứng minh việc bảo dưỡng được thực hiện đúng thời điểm, đúng quy trình và sử dụng sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hay không.

Trong trường hợp của Desjardins, cô có thể phải chịu chi phí sửa chữa lên đến hàng ngàn đô la nếu hãng Subaru quyết định không thực hiện bảo hành. Hiện tại, Desjardins vẫn phải chi trả hàng trăm đô la mỗi tháng để trả tiền thuê và bảo hiểm cho chiếc Outback mà không thể sử dụng xe SUV này trong khi chờ quyết định.

Thực tế, nữ chủ xe Subaru dù có khó chịu thì vẫn đang đuối lý bởi hầu hết các hợp đồng thuê xe đều ghi rõ rằng xe phải được bảo dưỡng tại đại lý để duy trì cả bảo hành và giá trị còn lại của xe. Subaru Canada cho biết đang điều tra vụ việc và hãng có chấp nhận yêu cầu bảo hành hoàn toàn phụ thuộc vào việc chủ sở hữu phải cung cấp đủ loại hóa đơn và hồ sơ hay không?

Theo Carscoops

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