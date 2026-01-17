Theo Ember Energy, với 98% điện đến từ nguồn carbon thấp trong năm 2024 (vượt xa mức trung bình toàn cầu là 41%), Na Uy trở thành một trong những quốc gia “xanh” nhất thế giới.

Nhưng điều khiến Oslo đặc biệt không chỉ là tỷ lệ điện sạch gần như tuyệt đối, mà còn ở cách Na Uy biến năng lượng tái tạo thành lợi thế địa chính trị - công nghiệp: thu hút ngành luyện nhôm, các trung tâm AI - dữ liệu và cả khai thác Bitcoin với lượng carbon thấp nhất thế giới.

Điện sạch gần như tuyệt đối

Trong nhiều thập kỷ, Na Uy sở hữu hệ thống thủy điện lớn bậc nhất châu Âu, với hơn 1.600 nhà máy rải khắp các thung lũng, hồ băng và dãy núi. Địa hình dốc, khí hậu lạnh và nguồn nước dồi dào giúp Na Uy tạo ra lượng điện tái tạo ổn định quanh năm.

Nhờ những lợi thế tự nhiên và quản lý hiệu quả, thủy điện Na Uy nằm trong số những nguồn năng lượng sạch nhất thế giới. Ảnh: Business Norway

Thủy điện chiếm 89% sản lượng điện, là trụ cột trong hệ thống năng lượng của nước này. Gió và mặt trời chiếm 9%, thấp hơn mức trung bình toàn cầu 15%, nhưng vẫn đóng vai trò bổ sung cho nền tảng thủy điện gần như không phát thải. Nhiên liệu hóa thạch chỉ còn chiếm 2% điện sản xuất năm 2024. Phát thải điện bình quân đầu người của Na Uy chỉ 0,9 tCO2, bằng một nửa mức trung bình toàn cầu (1,8 tCO2).

Điện sạch không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng với giá rẻ mà còn trở thành nền tảng để quốc gia này xây dựng lợi thế cạnh tranh trước các ngành sản xuất tiêu tốn điện.

Trong bối cảnh thế giới chuyển sang yêu cầu “carbon thấp”, lượng điện tái tạo gần như tuyệt đối của Na Uy chính là một loại tài sản chiến lược.

Luyện nhôm là ngành tiêu hao điện khổng lồ. Trên thế giới, nhôm sản xuất bằng điện từ than đá có lượng phát thải CO2 cao gấp nhiều lần so với nhôm luyện bằng thủy điện.

Tuy nhiên, Na Uy nổi lên như “cường quốc nhôm sạch”. Nhà sản xuất nhôm lớn số 1 châu Âu Hydro ASA đặt tại Na Uy sử dụng nguồn điện hoàn toàn tái tạo (thuỷ điện) cho sản xuất nhôm sơ cấp, giúp công ty sản xuất nhôm với lượng phát thải chỉ khoảng 25% so với mức trung bình thế giới.

Trung tâm dữ liệu lớn Kolos tại Na Uy được kỳ vọng trở thành tổ hợp dữ liệu lớn nhất và bền vững hàng đầu thế giới. Ảnh: Architect Magazine

Hydro đang đầu tư xây dựng cơ sở mới với công suất 110.000 tấn/năm tại vùng Karmøy để sản xuất “nhôm dây” carbon thấp dùng trong lưới điện châu Âu.

Nhờ đó, nhôm Na Uy hiện giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện, năng lượng gió và các ngành công nghiệp cần chứng minh tính bền vững.

Bên cạnh đó, Na Uy cũng đang trở thành điểm đến của ngành dữ liệu lớn. Trung tâm dữ liệu Kolos tại Ballangen với kỳ vọng sẽ là trung tâm dữ liệu bền vững lớn nhất thế giới được vận hành hoàn toàn bằng thủy điện và gió.

Khai thác Bitcoin carbon thấp

Khi kinh tế số tăng tốc, năng lượng sạch trở thành “nam châm hút vốn” mới. Na Uy đang nổi lên như một trung tâm thu hút data center, các cơ sở tính toán AI và điện toán đám mây.

Điện rẻ và xanh là yếu tố đầu tiên. Nhưng lợi thế thứ hai: khí hậu lạnh tự nhiên lại giúp giảm đáng kể chi phí làm mát, vốn chiếm gần 40% năng lượng vận hành.

Các thung lũng hẹp, khí hậu mát và hạ tầng viễn thông hiện đại khiến Na Uy trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều tập đoàn công nghệ muốn vừa mở rộng quy mô, vừa đạt mục tiêu phát thải thấp.

Từ Bắc Âu, một mạng lưới trung tâm dữ liệu carbon thấp đang hình thành, trong đó Na Uy giữ vai trò then chốt. Đặc biệt, trong khi nhiều quốc gia tranh cãi về việc khai thác Bitcoin gây ô nhiễm thì tại Na Uy, hoạt động này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Bitcoin, vốn nổi tiếng tiêu tốn năng lượng và phát thải cao, lại được sử dụng gần như hoàn toàn điện từ thủy điện, trở thành mô hình "Bitcoin xanh" ở Na Uy với lượng carbon thấp nhất thế giới. Ảnh: cointelegraph

Một báo cáo của Arcane Research ghi nhận rằng Na Uy tuy chiếm chỉ 0,77% tổng “tốc độ băm” (hash rate - năng lực tính toán của các máy đào Bitcoin) của mạng Bitcoin toàn cầu nhưng là đáng kể nếu xét quy mô dân số chỉ khoảng 5 triệu người.

Quan trọng hơn, hoạt động khai thác tại Na Uy được thực hiện bằng 100% điện tái tạo, giúp tạo ra điểm khai thác Bitcoin carbon thấp nhất thế giới.

Các cụm máy đào đặt tại miền Bắc chạy gần như hoàn toàn bằng thủy điện, giúp giảm phát thải CO₂ xuống mức tối thiểu.

Các trang trại khai thác (mining farm) cũng có khả năng linh hoạt điều chỉnh tiêu thụ điện, giúp hấp thụ lượng điện dư thừa vào mùa nước lớn - điều mà các hệ thống lưới điện tái tạo rất cần.

Nhờ nền tảng năng lượng sạch, Na Uy trở thành một trong những nơi có hoạt động Bitcoin carbon thấp nhất thế giới, biến một ngành vốn bị chỉ trích thành một mắt xích trong hệ sinh thái công nghiệp xanh.

Hiện nay, EU triển khai cơ chế thuế carbon tại biên giới và các tập đoàn toàn cầu cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo, vì vậy, quốc gia nào sở hữu lưới điện sạch, ổn định sẽ có lợi thế vượt trội.

Na Uy đang xây dựng một mô hình phát triển mới: dùng năng lượng tái tạo không chỉ để “xanh hóa” mà để định hình lại cấu trúc công nghiệp, thu hút các ngành giá trị cao vốn đòi hỏi điện lớn nhưng phát thải thấp.

Nhờ bước đi sớm và nhất quán, nước này trở thành điểm tựa quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho nhôm, AI, dữ liệu và thậm chí cả blockchain.