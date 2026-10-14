Đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tìm được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, đặc biệt là chiếc bình tông khắc số 10 - 1966 và chữ “Hoàn”.

Ngày 14/10, Đội K51 cho biết vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có bình tông khắc số và chữ tại Campuchia.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật. Ảnh: Đội K51

Trước đó, người dân báo tin tại khu vực gần núi Nậm Nia (phum Vai Yoong, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri, Campuchia) có một hài cốt liệt sĩ. Sáng 14/10, Đội K51 tổ chức lực lượng cơ động tiếp cận vị trí tin báo để tiến hành khai quật.

Tại vị trí ở độ sâu khoảng 50cm, Đội K51 phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ như đế giày dép cao su, cúc áo, quần, thìa nhôm… và đặc biệt có bình tông khắc số 10 - 1966 (dòng trên) và chữ “Hoàn” (dòng dưới). Hài cốt liệt sĩ được quy tập cách núi Nậm Nia khoảng 1km.

Bình tông có khắc chữ "Hoàn". Ảnh: Đội K51

Từ các di vật được tìm thấy, xác định đây là hài cốt liệt sĩ, Đội K51 đã tổ chức quy tập theo quy định. Sau đó, hài cốt được di chuyển về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.

Theo Đội K51, sau gần 1 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, phát động nhân dân cung cấp các thông tin có giá trị, tiến hành xử lý gần 50 nguồn tin, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri.

Đây cũng là hài cốt liệt sĩ thứ 43 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".