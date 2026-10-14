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Lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra cuối cùng trước lễ truy điệu các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

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Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu (82 tuổi, cựu chiến binh) không giấu được nước mắt khi đứng trước các hài cốt liệt sĩ. “Tôi mong các anh, các chú về nơi an nghỉ, có nơi để đồng bào kính viếng”, bà Hiếu xúc động nói.

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8h45, hài cốt liệt sĩ được đưa ra xe, di chuyển quãng đường 26km về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

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Hàng nghìn người dân có mặt hai bên đường để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ một đoạn đường. Hình ảnh được ghi nhận trên đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng).

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Người dân đứng hai bên đường, hát vang Quốc ca và dõi theo đoàn xe.

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Bà Nguyễn Thị Thuận (trú tại TP Bắc Ninh) đã đi máy bay vào TPHCM để chờ giây phút tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Bà chia sẻ: "Tôi theo dõi cuộc tìm kiếm quy tập hài cốt 500 ngày đêm mỗi ngày. Tôi quá xúc động khi hôm nay có mặt tại đây".

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Đoàn xe đi qua đường Võ Nguyên Giáp (phường Tăng Nhơn Phú) .

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Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua cầu Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây).

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Đoàn xe di chuyển hành trình khoảng 26km đưa các anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).