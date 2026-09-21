Huyền tích gieo mầm đức tin trên vùng đất cằn sỏi đá

Chiều sâu lịch sử của Giáo xứ Văn Khê gắn liền với những câu chuyện đức tin đong đầy cảm xúc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo giai thoại tại mảnh đất này, khoảng năm 1760, vị tổ sáng lập làng Văn Khê đã một mình tìm đến khai phá vùng đất hoang sơ. Dù đối mặt với vô vàn khó khăn nơi địa hình sỏi đá gai góc, cụ vẫn kiên trì đưa vợ cùng ba người con ra đây lập nghiệp, biến gần 30 mẫu đất cằn cỗi thành đồng ruộng phì nhiêu. Dù phải giấu kín tung tích vì bối cảnh thời bấy giờ, gia đình cụ vẫn giữ nếp quy tụ đọc kinh cầu nguyện đều đặn sau mỗi ngày lao động nhọc nhằn.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào khoảng năm 1820 - thời điểm vua Minh Mạng ban triều lệnh cấm đạo nghiêm ngặt. Sự xuất hiện của hai thầy giảng tìm về đây lưu trú lánh nạn đã khai sáng giáo lý, dạy kinh bổn và giúp mọi người thấm sâu các đức tính: Nhân – nghĩa - lễ - trí – tín trong đời sống.

Từ một xóm trại thưa thớt bị người ngoài gọi bằng cái tên "trại ông bồ dạo", nơi đây đã vươn mình và được bề trên Giáo phận chấp nhận cho trở thành cộng đoàn giáo họ Văn Khê thuộc Giáo xứ Liễu Dinh vào ngày 28 tháng 8 năm 1830 và chính thức nâng lên hàng Giáo xứ vào năm 1847.

Thế nhưng, lịch sử tiếp tục thử thách lòng tin của người dân Văn Khê bằng biến cố di cư năm 1954. Làn sóng người rời quê hương vào miền Nam sinh sống đã khiến giáo xứ sầm uất ngày nào trở nên thưa thớt, chỉ còn sót lại vỏn vẹn 5 đến 6 gia đình.

Sức sống của cộng đoàn "mỗi người gánh gồng 4 - 5 vai"

Trải qua thời gian, số dân Công giáo tại Văn Khê hiện nay duy trì khoảng 100 người, trong đó người cao tuổi nhất đã gần 80 tuổi. Dù số lượng tín hữu rất khiêm tốn, sinh hoạt tôn giáo tại đây vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi, ấm áp và giàu tinh thần gắn kết.

Linh mục Chính xứ Phạm Văn Thu.

Do nhân sự ít ỏi, hình ảnh "một người gánh vác 3 đến 5 vai trò" đã trở thành nét đặc trưng cảm động tại Giáo xứ Văn Khê. Cả ông Trùm cả đương nhiệm lẫn ông Trùm cả cựu, đều vừa tham gia trong Ban hành giáo, vừa đứng trong đội Kim nhạc, Ban ngắm, Ban chân kiệu và lo liệu việc nội vụ nhà Chúa. Từ người già, giới trẻ cho đến các em thiếu nhi thánh thể, đều nhiệt huyết tham gia vào các hội đoàn phù hợp với khả năng của mình.

Linh mục Chính xứ Phạm Văn Thu chia sẻ: "Bà con giáo dân ở đây sống đạo rất tốt. Tuy là một giáo xứ rất ít người nhưng sinh hoạt rất sôi nổi, mọi người đều sốt sắng, nhiệt huyết".

Nói về mảnh đất quê hương, ông Augustino Vũ Văn Báu (sinh năm 1964), Trùm cả đương nhiệm, bộc bạch: "Sau biến cố di cư, giáo xứ chỉ còn lại 5 gia đình. Đến nay, tuy hơn 100 người nhưng tất cả mọi người đều yêu thương và đoàn kết. Chúng tôi luôn coi ngôi nhà thờ chung như ngôi nhà tổ của cả cộng đoàn để đi đâu cũng hướng về".

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Vũ Văn Hưởng (sinh năm 1971), cựu Trùm cả, nhấn mạnh: "Giáo xứ ít người nhưng mọi người rất đoàn kết. Hễ có việc gì hô hào là bà con lại chung sức chung lòng, từ việc giữ gìn đức tin đến việc bảo tồn công trình của cha ông".

Thắt chặt tình làng nghĩa xóm, sống "tốt đời đẹp đạo"

Không chỉ khép mình trong không gian tôn giáo, cộng đoàn Giáo xứ Văn Khê luôn chủ động thực hành tinh thần "tôn thờ Thiên Chúa, yêu quê hương đất nước", coi tình làng nghĩa xóm là nền tảng cốt lõi trong đời sống thường ngày.

Vào các dịp đại lễ như Giáng sinh hay Tết Nguyên đán, Linh mục Chính xứ, cùng đại diện Ban hành giáo luôn đến tận nhà thăm hỏi, chúc thọ các cụ già cao tuổi trong làng.

Mỗi khi trong thôn làng có gia đình gặp chuyện buồn hay có người qua đời, Cha xứ, Ban hành giáo, đội Kim nhạc, Ca đoàn, cùng bà con giáo dân đều đến phúng viếng, thổi những bài kèn để an ủi và chia buồn cùng gia chủ.

Hưởng ứng các phong trào thi đua tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, Giáo xứ Văn Khê đã sẵn sàng hiến diện tích đất ao thuộc khuôn viên nhà thờ, để chính quyền mở rộng đường giao thông, giúp việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, sạch đẹp hơn.

Ngoài ra, giáo xứ cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào do thiên tai lũ lụt và trợ giúp trẻ em mồ côi.

Đặc biệt, mỗi dịp Giáng sinh về, đêm hội văn nghệ tại giáo xứ không chỉ dành riêng cho người Công giáo, mà còn thu hút sự tham gia giao lưu, biểu diễn của bà con từ cả 8 thôn lân cận, tạo nên bức tranh hòa hợp tôn giáo đẹp đẽ.

Linh mục Phạm Văn Thu đúc kết: "Tôn giáo nào cũng dạy hướng con người đến cái thiện. Dù là người có niềm tin hay không có niềm tin, chúng ta vẫn sống với nhau bằng tình người, tình làng nghĩa xóm sâu sắc. Hy vọng mỗi người tín hữu tại Văn Khê sẽ trở thành nhân tố lan tỏa tình yêu thương, sự đoàn kết và hiệp nhất đến với cộng đồng".