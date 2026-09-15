Ở tuổi 34, chị T.B.N (trú tại Tây Ninh) vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Chị N. chia sẻ, bản thân có tiền sử viêm giáp Hashimoto và nhiều năm được theo dõi bệnh. Gần đây, chị rụng tóc nhiều kèm theo mệt mỏi, khi đi khám được phát hiện tổn thương tuyến giáp ác tính.

Dựa trên đặc điểm tổn thương ở cả hai thùy tuyến giáp của chị N, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp.

Thay vì đường mổ phía trước cổ, chị N. lựa chọn phẫu thuật nội soi qua các đường vào nhỏ ở vùng ngực - nách. Phương pháp này hạn chế sẹo ở vùng cổ, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh vận động, ăn uống và phục hồi sớm.

Bác sĩ Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM) cho biết tình trạng viêm mạn tính có thể khiến mô tuyến giáp xơ hóa, dính hơn, làm quá trình bóc tách và nhận diện các cấu trúc quan trọng khó khăn.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân N. Ảnh: BSCC.

“Trong phẫu thuật, ê-kíp đặc biệt chú trọng nhận diện và bảo tồn thần kinh thanh quản quặt ngược cùng các tuyến cận giáp. Đây là những cấu trúc quan trọng, liên quan đến chức năng phát âm và cân bằng canxi của cơ thể”, bác sĩ Duyên nói.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Thần kinh thanh quản quặt ngược và các tuyến cận giáp được nhận diện, bảo tồn. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ diễn tiến tốt, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh thanh quản quặt ngược hay hạ canxi.

Theo bác sĩ Duyên, thời gian gần đây các bác sĩ tiếp nhận số ca ung thư tuyến giáp còn trẻ ngày càng nhiều. Gần đây nhất là trường hợp sinh năm 2007.

Với người đã điều trị ung thư tuyến giáp, việc theo dõi lâu dài cũng rất quan trọng. Tùy loại ung thư, đặc điểm bệnh và nguy cơ tái phát, bác sĩ có thể chỉ định hormone tuyến giáp, iod phóng xạ trong những trường hợp phù hợp, siêu âm vùng cổ và các xét nghiệm cần thiết.

Kế hoạch điều trị và theo dõi cần được cá thể hóa, không phải người bệnh nào cũng cần áp dụng cùng một phương pháp.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với các bất thường ở vùng cổ hoặc bỏ qua lịch tái khám khi đang mắc bệnh lý tuyến giáp. Ngược lại, những triệu chứng không đặc hiệu như mệt mỏi, rụng tóc cũng không nên được xem là dấu hiệu khẳng định ung thư.

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