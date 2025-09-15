Tuổi Tý

Tuần này vận trình tuổi Tý có nhiều khởi sắc, công việc thuận lợi, vấn đề tồn đọng được giải quyết, dễ được cấp trên khen thưởng. Tài lộc dồi dào.

Tình duyên nở rộ, người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt, người có đôi có thể tính chuyện hôn nhân. Tuần này bạn cũng dễ thu hồi nợ cũ, nhận lợi nhuận đầu tư hoặc mua sắm tài sản mới. Lưu ý cẩn trọng khi xử lý văn bản, hợp đồng.

Tuổi Sửu

Công việc suôn sẻ, có thêm nhiệm vụ hoặc dự án mới. Cơ hội giao tiếp, hợp tác nhiều, dễ nhận thêm lợi nhuận. Tài lộc ổn định, có khoản thu bất ngờ. Tình cảm ấm áp, cuối tuần thích hợp quây quần bên gia đình.

Tuổi Dần

Vận khí tuần này mờ mịt, công việc lộn xộn, dễ xảy ra tranh chấp hoặc biến động nhân sự. Tài chính dễ hao hụt, cần kiểm soát chi tiêu.

Tình cảm trắc trở, người độc thân khó gặp đối tượng phù hợp. Nên kiềm chế nóng nảy để tránh bị cô lập. Người kinh doanh cần cảnh giác các mối quan hệ để không bị lợi dụng.

Tuổi Mão

Công việc thuận lợi, dễ ký kết hợp đồng lớn. Tài lộc tăng, có thêm thu nhập từ lương thưởng hoặc đầu tư. Tình cảm suôn sẻ, người độc thân có nhiều cơ hội nhưng cần tỉnh táo chọn lựa. Người có đôi nên tránh cãi vã về tiền bạc.

Tuổi Thìn

Vận thế ổn định, công việc ít trở ngại nhưng nên tránh mâu thuẫn nội bộ. Tài lộc cân bằng, thu chi hài hòa. Tình cảm có cơ hội hàn gắn hoặc nối lại mối quan hệ cũ, nhưng cần suy xét kỹ trước khi tiến xa.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp khởi sắc, dễ tạo dấu ấn, hợp tác thuận lợi. Tài lộc dồi dào, đầu tư may mắn. Có cơ hội đi xa, học tập hoặc mở rộng quan hệ. Tình cảm ổn định, người độc thân dễ gặp người phù hợp, nhất là trong những chuyến đi.

Tuổi Ngọ

Công việc gặp nhiều cạnh tranh, cần giữ vững tinh thần. Tài chính sa sút, tránh vay mượn để không rước thị phi. Người có đôi dễ nảy sinh tranh cãi, người độc thân khó tìm được cơ hội mới. Lưu ý cẩn thận khi ký kết hợp đồng, xử lý giấy tờ pháp lý.

Tuổi Mùi

Áp lực lớn, công việc vướng trở ngại, dễ gặp tiểu nhân. Tài chính hao tốn, chi nhiều hơn thu. Tuy nhiên, có cơ hội được quý nhân giới thiệu hợp tác. Tình cảm dễ mâu thuẫn, nên kiềm chế cảm xúc để tránh đổ vỡ.

Tuổi Thân

Vận thế thăng trầm, công việc bị cản trở, dễ gặp tiểu nhân. Cần thắt chặt chi tiêu, tránh đầu tư mạo hiểm. Tình cảm nhiều xung đột, nên tránh kiểm soát quá mức. Cuối tuần nên thư giãn, tham gia nghệ thuật hoặc âm nhạc.

Tuổi Dậu

Công việc bận rộn, cần cẩn trọng khi ký hợp đồng và quản lý tài chính. Thu nhập tốt nhưng nên biết đủ. Tình cảm không thuận, người độc thân ít cơ hội mới. Người có đôi nên giữ cân bằng cảm xúc.

Tuổi Tuất

Áp lực giảm dần, công việc ổn định, tài lộc nhích lên. Nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, nên tận dụng để mở rộng quan hệ. Tình cảm thuận lợi, dễ bàn chuyện cưới hỏi. Người độc thân có thể gặp người phù hợp qua các mối quan hệ xã hội.

Tuổi Hợi

Vận trình nhiều biến động, công việc có thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ. Tài lộc dễ thất thoát, cần tiết chế chi tiêu. Người kinh doanh có cơ hội ký hợp đồng mới, gặp đối tác lớn.

Tình cảm trục trặc, dễ mâu thuẫn với người thân. Một số người đón tin vui như cưới hỏi, đính hôn.

