Tuổi Tý

Tuổi Tý tuần này vận thế ổn định và đi lên, có quý nhân trợ giúp. Công việc thuận lợi, dễ được lãnh đạo, tiền bối ghi nhận.

Người làm trong lĩnh vực viết lách, sáng tạo có nhiều cảm hứng, kết quả tốt. Tài chính ổn định nhưng bạn không nên tham lợi bất ngờ.

Tình cảm: Người độc thân dễ gặp đối tượng ưng ý, người có đôi nên dành lời ngọt ngào cho nhau.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa

Công sức tuổi Sửu bỏ ra sắp có thành quả, nhất là trong công việc chung với tập thể. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng thị phi, tránh bàn chuyện ngoài lề nơi công sở.

Sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, tuổi Sửu cần quan tâm hơn đến cha mẹ, người lớn tuổi trong nhà. Về tài chính, bạn cũng nên giữ an toàn, gửi tiết kiệm thay vì đầu tư mạo hiểm.

Tuổi Dần

Sau thời gian khó khăn, vận thế khởi sắc, mọi việc của tuổi Dần có bước ngoặt bất ngờ. Khách hàng, đối tác của bạn dễ chuyển từ khó khăn thành hợp tác. Tình cảm có cơ hội hóa giải hiểu lầm.

Tài chính phát sinh thêm chi tiêu, bạn cần cân nhắc kỹ.

Tuổi Mão

Tuần này, tuổi Mão nên thận trọng, đi chậm mà chắc. Công việc không vội vàng sẽ có nền tảng vững, thi cử, học tập cũng thuận lợi. Tuần này, tình cảm của bạn bình dị nhưng bền chặt. Bạn nên trang trí thêm cây xanh trong nhà để tăng sinh khí.

Tuổi Thìn

Tuần này là thời cơ tỏa sáng, dễ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tuổi Thìn. Người kinh doanh có thể gặp nhà đầu tư tiềm năng. Khi ký kết, bạn cần xem kỹ hợp đồng. Người tuổi thìn nên chú ý giấc ngủ, thư giãn để đảm bảo sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Đây là giai đoạn tích lũy, tuổi Tỵ chưa nên nóng vội. Công việc nhìn ngoài có vẻ chậm nhưng thực chất bạn đang dần đi đúng hướng.

Nguồn thu phụ có thể tăng trưởng tốt, nhất là người làm thêm mảng sáng tạo, mạng xã hội. Tinh thần đôi khi căng thẳng, bạn nên đi dã ngoại để cân bằng.

Tuổi Ngọ

Công việc bận rộn, bạn có thể sẽ gặp sai sót nhỏ nếu không cẩn thận. Có cơ hội hợp tác từ xa, công việc của tuổi Ngọ thuận lợi trong tuần này.

Tình cảm hài hòa, vợ chồng gắn kết. Tài chính biến động mạnh nhưng bạn cần đầu tư tỉnh táo. Khi đi lại bạn cũng nên chú ý đảm bảo an toàn giao thông.

Tuổi Mùi

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Mùi trong tuần này thuận lợi, giúp mở rộng cơ hội kinh doanh. Người làm trong lĩnh vực bán hàng, dịch vụ dễ có doanh thu cao.

Tài chính của bạn có cơ hội tăng lên trong tuần này nhờ cơ hội hợp tác lớn. Bạn nên trồng cây gia vị trong nhà, vừa đẹp vừa tốt phong thủy.

Tuổi Thân

Năng lực sáng tạo của tuổi Thân bùng nổ, người làm nghệ thuật, sáng tạo dễ có sản phẩm nổi bật. Học sinh, sinh viên thi cử đạt kết quả khả quan.

Tuy nhiên, tuần này bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh làm phật lòng người khác. Chuyện tình cảm khác giới có tiến triển nếu bạn khéo léo hơn nữa trong ứng xử.

Tuổi Dậu

Công việc của bạn tuần này tiến triển nhờ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Người quản lý cần cải thiện quy trình, sẽ nâng cao hiệu quả.

Tình cảm cần thêm sự lãng mạn, quan tâm. Bạn cũng nên mở lòng với người ấy, đừng chỉ biết nhận lại mà không cho đi.

Tuổi Tuất

Trong gia đình và công việc, bạn đều là chỗ dựa vững chắc, được mọi người tin cậy. Tài chính ổn định, chi tiêu hợp lý, bạn là người biết cân đối nên mọi thứ trong tuần đều ở mức ổn định.

Người làm kinh doanh tuần này có cơ hội kiếm hợp đồng lớn, mang về món tiền khiến bạn bất ngờ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa

Vận khí của tuổi Hợi trong tuần sáng rõ, làm gì cũng thuận lợi, có quý nhân hỗ trợ. Công việc suôn sẻ, chuyện hợp tác kinh doanh trong tuần này của tuổi Hợi rất tốt. Tình cảm gắn bó, ngọt ngào.

Tuy nhiên, bạn cần tránh việc vì vui quá mà bất cẩn quên đồ hoặc sơ suất nhỏ trong công việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm