1. Dự đoán tử vi tuổi Dậu hàng tháng âm lịch năm 2026

Tháng Giêng (tháng Dần)

Đầu năm công việc làm ăn của tuổi Dậu ở mức ổn định, tiền bạc có phần hao hụt do chi nhiều hơn thu. Bạn nên đề phòng cho vay vì sẽ khó lấy lại được tiền; cần chú ý khi đi xa, đề phòng lỡ tàu xe.

Tháng 2 (tháng Mão)

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu dễ gặp phải tin đồn, thị phi và hiểu lầm ban đầu trong công việc, làm gì cũng cần giữ sự chính trực và tập trung. Công việc tuy nhiều và áp lực nhưng bù lại vận quý nhân vượng, có người khác phái giúp đỡ trong công việc. Tích cực ngoại giao để mở ra cơ hội thăng tiến.

Tháng 3 (tháng Thìn)

Tài chính ổn định và có xu hướng gia tăng nhờ gặt hái lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây. Đây là thời điểm tốt để cân nhắc mua sắm lớn như xe cộ, hoặc đầu tư bất động sản. Gia đạo hài hòa, tinh thần lạc quan.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Công việc có bước tiến lớn, thậm chí có cơ hội thăng tiến chức vụ cao, đạt được học vị, hoặc danh dự. Uy tín cá nhân được tôn trọng. Tuy nhiên tâm trí của bạn gặp cản trở, có thể nóng nảy vô cớ, bản mệnh cần chú ý duy trì thiền định và yoga để cân bằng tâm trí.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Vận đào hoa đạt đỉnh tháng này, người độc thân có cơ hội tìm được bạn đời lý tưởng. Các cặp vợ chồng hiếm muộn nên tận dụng thời điểm này. Công việc làm ăn khá thuận lợi, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Tác động của hung tinh mạnh, dễ khiến bạn nóng nảy, kích động. Bạn nên kiềm chế để tránh tạo sơ hở cho tiểu nhân lợi dụng; chú ý vệ sinh ăn uống, tránh đồ sống, đồ lạnh để bảo vệ đường tiêu hóa.

Tháng 7 (tháng Thân)

Dấu hiệu tài lộc khởi sắc. Thu nhập từ công việc chính, tiền thưởng, hoa hồng tăng đáng kể. Đây là thời điểm tốt để cân nhắc hùn vốn đầu tư làm ăn chung, không ngại thử lĩnh vực mới. Nhưng bạn cần cẩn thận khi tiếp xúc với nước (ao hồ, sông suối).

Tháng 8 (tháng Dậu)

Vận khí sự nghiệp vượng. Người làm kinh doanh đã đứng ở vị trí khó bị hạ bệ, nên mạnh dạn đẩy mạnh công việc. Tuy nhiên tháng này có điềm thị phi đeo bám, bạn nên hành sự thận trọng. Tình cảm tốt đẹp, nam mệnh độc thân được nhiều người để ý.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Tiền bạc dồi dào, có của ăn của để. Tháng này bạn có thể tiến hành sửa sang lại nhà cửa, văn phòng làm việc hoặc xây đẹp mồ mả để cải vận. Bạn cũng cần duy trì tính cách điềm đạm, hạn chế nói thẳng để tránh xích mích nhỏ trong gia đạo.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Có đau ốm vặt nhưng gặp thầy gặp thuốc bạn sẽ nhanh khỏi, bệnh tình chuyển biến tích cực. Công việc tiếp tục gặt hái thành công nhờ uy tín được nâng cao.

Tháng 11 (tháng Tý)

Việc nhiều nhưng không quá áp lực, Dậu càng chăm chỉ cày cuốc cật lực, càng được thần tài để ý ban phước lộc rủng rỉnh. Riêng với nữ mệnh, cần chú ý hơn đến tình trạng nội tiết tố. Trong tình cảm, bạn nên sống với cái đầu lạnh lý trí, không nên quá nhiệt tình.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Tổng kết năm với nhiều hỷ sự liên quan đến tình cảm (kết hôn, tin vui con cái). Đây cũng là thời điểm vàng để người làm kinh doanh nâng cao uy tín, gặt hái thành quả lớn. Tài lộc rất tốt, có thể thanh toán được hết nợ nần cũ và mới.

2. Tổng kết tử vi tuổi Dậu năm 2026 và cách hóa giải vận hạn

Có thể nói, Bính Ngọ 2026 là một năm cát lành và thịnh vượng đối với tuổi Dậu nhờ ngũ hành tương sinh và nhiều cát tinh hỗ trợ về mặt công danh sự nghiệp nên có thể thăng tiến mạnh mẽ, có chức vụ và uy tín được tôn trọng.

Bên cạnh đó, tài lộc khá dồi dào, thu nhập tăng trưởng vượt bậc, có khả năng trả hết nợ nần, thậm chí có thể mua xe hoặc nhà cửa, đất đai. Phương diện tình duyên gia đạo và sức khỏe cũng đều không gặp trở ngại gì lớn.

Đâu đó trong vận trình xuyên suốt năm vẫn có điềm thị phi đeo bám hay kẻ xấu hãm hại, nhưng xét về tổng thể, đây là năm khá tốt để phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống cho người tuổi Dậu.

Cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải trong năm 2026 cho tuổi Dậu:

Hành sự khiêm tốn, chăm chỉ, tiết chế cảm xúc

Thời điểm hung tinh tác động, tuổi Dậu dễ trở nên nóng nảy, dễ bị kích động, thậm chí ngang ngược, nghiêm nghị quá mức. Đây là lỗ hổng lớn nhất để tiểu nhân có cớ lợi dụng và hãm hại trong công việc.

Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ cái đầu lạnh lý trí. Trong giao tiếp, bạn nên ăn nói nhẹ nhàng, hạn chế nói thẳng gây mất lòng cấp trên hoặc đồng nghiệp, tránh tạo ra xích mích nhỏ trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, thái độ sống khiêm tốn là điều mà tuổi Dậu nên chú trọng nhắc nhở bản thân trong năm mà cát khí khá vượng như này. Càng là khi may mắn càng cần nghĩ tới lúc sa cơ, bạn không được chủ quan khinh suất. Tuổi Dậu cũng cần tránh tuyệt đối tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng.

Đồng thời bạn nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng.

Tích cực hành thiện, gia tăng phước báu

Hành thiện là phương pháp hóa giải vận hạn hiệu quả và lâu bền nhất, đồng thời cũng là cách để Thiên Đức, Thiếu Âm phát huy tác dụng hóa giải hiệu quả vận xui cho bản mệnh.

Trong năm bạn nên tích cực làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ người thân và những người có hoàn cảnh khó khăn. Lối sống nhân hậu, từ thiện sẽ giúp bạn giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏ và giúp các cặp đôi gia tăng phước báu để thực hiện mong ước về con cái suôn sẻ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xem thêm: Tử vi tuổi Dậu năm 2026: Có cát tinh hỗ trợ, gian khó dễ dàng vượt qua

Tử vi tuổi Dậu 2026 chi tiết từng năm sinh