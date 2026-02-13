Tử vi năm 2026 tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 (Kim)

Với Giáp Ngọ sinh năm 1954, trong năm 2026, bạn nên tránh tiêu xài lãng phí, vì điều này có thể dẫn đến tình trạng vay mượn, nợ nần. Việc vui chơi cũng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe, tránh quá đà kẻo thể trạng sẽ giảm sút mạnh vào cuối năm.

Năm nay bản mệnh xung khắc với Thái Tuế, gây tổn hại đến vận số. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, tiền bạc, công việc.

Người tuổi Bính Ngọ coi trọng cuộc sống tự do, không gò bó, độc lập, thẳng thắn và có tư duy thông thái. Ảnh minh họa

Bạn nên chú ý đến hành vi của mình, tránh hành động tùy tiện hoặc quá khích, kiềm chế tính cách nóng nảy trong đời sống hàng ngày, tránh tụ tập ở các tụ điểm giải trí đông người và hạn chế giao tiếp với người lạ kẻo bị lừa tiền.

Những người có xích mích trong gia đình chưa được hòa giải nên chú ý, năm nay, xung đột dễ lên tới đỉnh điểm, cãi nhau hoặc xô xát vì tiền nong, đất đai. Tình cảm anh chị em, cha mẹ con cái sứt mẻ và khiến bạn đau đầu.

Tử vi năm 2026 tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 (Thủy)

Người tuổi Bính Ngọ coi trọng cuộc sống tự do, không gò bó, độc lập, thẳng thắn và có tư duy thông thái. Tuổi này có cái nhìn tích cực về cuộc sống và được bạn bè, cấp dưới tin tưởng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thiếu kiên trì và dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Lời nói của bạn có thể sắc bén hơn, trực tiếp hơn và thậm chí tàn nhẫn hơn trong năm này. Bạn sẽ gặp phải những cuộc trao đổi khó xử, chẳng hạn như làm mình xấu hổ trong các tình huống xã hội, hoặc làm người khác xấu hổ.

Tại nơi làm việc, các mối quan hệ nội bộ trở nên phức tạp hơn trong giai đoạn này. Có lẽ một số người đã trở nên thờ ơ với bạn, một số người thì so sánh, cạnh tranh, ghen tị vị trí, cơ hội với bạn.

Việc nắm rõ các quy tắc bất thành văn tại nơi làm việc hoặc cuộc sống và chạm đến những vùng tối trong nguyên tắc nơi làm việc, có thể gây ra phản ứng tiêu cực khiến bạn khó xử.

Năm nay nhiều người bị bệnh liên quan tới dạ dày, đường máu, tóc bạc nhanh hơn do suy nghĩ nhiều hoặc mắc bệnh mãn tính, tốn nhiều tiền để chữa trị. Bạn nên ăn uống lành mạnh, đi chơi với bạn bè để sức khỏe được cải thiện.

Tử vi năm 2026 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 (Hỏa)

Có người lợi dụng quyền lực và thâm niên để chèn ép bản mệnh, làm ảnh hưởng uy tín của bạn, thậm chí còn hành động tùy tiện trước mặt bạn trong công việc, kinh doanh. Trước những tình huống như vậy, bạn cần bảo vệ quyền lợi của mình.

Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn, bao gồm các vấn đề như ngủ kém, tiêu chảy, các bệnh về răng miệng, dị ứng và phòng ngừa cảm lạnh. Một số người cần khám sức khỏe hoặc điều trị y tế.

Về gia đạo, tuổi Mậu Ngọ dường như sẽ trải qua cảm giác mất kết nối về mặt cảm xúc và sự cô đơn dai dẳng. Điều này bắt nguồn từ việc bạn không muốn mở lòng với người khác hoặc thất vọng về bạn đời, cảm giác bế tắc kéo dài.

Tuổi này hãy lưu ý các vấn đề sức khỏe như dị ứng da, hội chứng vai đông cứng và thoái hóa đốt sống cổ. Bạn cần nghỉ ngơi nhiều vào những ngày cuối năm, đừng tham công tiếc việc quá mức.

Tử vi năm 2026 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 (Thổ)

Năm 2026 này, tuổi Canh Ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong công việc, có sự cạnh tranh rõ ràng, thậm chí có dấu hiệu thay đổi nơi làm việc.

Dù thế nào đi nữa, bạn cũng đừng lo lắng thái quá, mọi việc sẽ sớm được tháo gỡ khi bạn tin vào năng lực của bản thân và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đã đề ra.

Lúc mệt mỏi, bản mệnh có thể thoải mái tụ tập bạn bè, tham gia các buổi ăn uống gặp gỡ vui vẻ cùng mọi người để giải tỏa căng thẳng.

Tình duyên vẫn còn dấu hiệu lênh đênh, việc trải qua cảm xúc tiêu cực liên tục khiến bản mệnh cảm thấy mối quan hệ hai người đang lung lay.

Giữa hai bạn vẫn thường xuyên diễn ra tình trạng đối phương không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và thậm chí né tránh khi trò chuyện trực tiếp.

Thái Tuế gây ra tác động khá xấu tới sức khỏe, do đó, bạn đừng chủ quan cho rằng mình chỉ mệt một chút thôi. Nếu có bệnh, bạn hãy tìm cách chữa bệnh từ gốc rễ, nhất định không được xem như không có gì xảy ra kẻo phải nói lời “giá như”.

Tử vi năm 2026 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 (Mộc)

Năm Bính Ngọ này đòi hỏi con giáp tuổi Nhâm Ngọ cần cảnh giác cao độ do ảnh hưởng của cục diện xấu từ lưu niên.

Nếu không bạn dễ vướng vào tình huống không may như một số đối tác kinh doanh có thể đột ngột quay lưng lại với bạn. Vì vậy, bạn hãy hạn chế chia sẻ các kế hoạch của mình cho bất kỳ ai cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn có thể tin tưởng họ.

Thời gian này, các giác quan và óc phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn. Vậy nên, bạn đừng đưa ra những quyết định vội vàng, không chắc chắn. Hãy nghe theo những lời cảnh báo của mọi người để tránh rủi ro.

Trong tình yêu, người tuổi Nhâm Ngọ còn non nớt, yếu đuối, cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và có thể đây là rào cản để bạn tìm được một nửa như ý.

Ngoài ra, bạn nên thận trọng trong từng lời nói, nhất là đứng trước những quyết định mang tính cam kết lâu dài.

Xem thêm: Tử vi tuổi Ngọ năm 2026: Năm tuổi nhiều biến động, có quý nhân nam nâng đỡ

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm