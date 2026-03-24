1. Dự đoán tử vi tuổi Thân hàng tháng âm lịch năm 2026

Tháng 1 (tháng Dần)

Đây là giai đoạn tương đối êm đẹp của người tuổi Thân. Công việc làm ăn có cải thiện, có thành tích đáng mong chờ, làm nhiều hưởng nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận về sức khỏe xương khớp, tỳ vị, đi đứng thận trọng đề phòng tai ương bất ngờ.

Tháng 2 (tháng Mão)

Bạn cần chú ý quản lý cảm xúc, tránh nóng nảy ảnh hưởng đến công việc hoặc chuyện tình cảm.

Công việc duy trì đà tăng trưởng đều đặn. Bạn có cơ hội tiếp xúc với dự án và thử thách mới để nâng cao năng lực cá nhân. Bạn cần chú ý quản lý cảm xúc, tránh nóng nảy ảnh hưởng đến công việc hoặc chuyện tình cảm.

Tháng 3 (tháng Thìn)

Lộc lá có dấu hiệu về nhiều, bạn có thể nhận được quà cáp, biếu xén hoặc tiền thưởng. Tuy nhiên, tuổi Thân nên bắt đầu dành khoản dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp hay sửa sang nhà cửa. Gặp quý nhân hỗ trợ rất tốt cho con đường công danh sự nghiệp, nên chủ động tận dụng cơ hội tốt này.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Chuyện tình cảm có dấu hiệu ngọt ngào, lãng mạn. Mối quan hệ vợ chồng ổn định hơn. Người độc thân có hy vọng tìm được người thương nhờ đào hoa vượng. Công việc làm ăn có thể gặp trục trặc ở nửa cuối tháng.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Vận trình có sự bất ổn, công việc biến động theo chiều hướng không mấy thuận lợi hoặc có sự thay đổi gây bất lợi cho chính bạn. Bạn cần thêm người hỗ trợ, nên làm việc theo nhóm, tránh làm một mình dễ đổ bể.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Tháng này bạn có dấu hiệu bị thị phi đeo bám, cần hành sự tiết chế, tránh bốc đồng hay đi đường tắt trong công việc mà nhận lấy thất bại. Nếu phúc phần yếu thì bạn nên an phận, thay đổi vội vàng dễ dẫn đến kết quả tồi tệ.

Tháng 7 (tháng Thân)

Tử vi tháng này cho thấy, có điềm báo bất lợi về sức khỏe tinh thần với tuổi Thân. Tháng này người yếu vía không nên đi chơi khuya, hạn chế đến nơi nặng âm, dễ mắc bệnh tâm linh khó lý giải. Công việc làm ăn bị cản trở, cẩn thận bị kẻ xấu hãm hại.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Thu nhập tốt từ các ngành như năng lượng sạch, công nghệ AI, nông sản, thực phẩm. Người làm công ăn lương có thể nhận tin vui tăng lương, dù lượng tăng chưa cao.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Tháng này tuổi Thân gặp quý nhân tương trợ, có thể hỗ trợ về vốn hoặc khoản tiền nào đó để xử lý khiếu nại, thủ tục giấy tờ khó giải quyết. Tài chính ở mức bình ổn, có thể tiêu pha nhiều cho vấn đề đi lại hoặc hưởng thụ.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Tuổi Thân cần chú ý đến sức khỏe người thân trong gia đình, gia tộc dễ có người ốm đau nặng, gặp tai nạn (giao thông hoặc lao động), phải nằm viện dài ngày. Tiền bạc có dấu hiệu hao tán nhiều, đề phòng bị mất trộm.

Tháng 11 (tháng Tý)

Khó khăn trong công việc được tháo gỡ, mang tới cơ hội thăng tiến mạnh mẽ cho bản mệnh. Tiền bạc gia tăng đáng kể, một số nguồn thu phụ sinh sôi mạnh, đi xa gặp quý nhân phù trợ.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Tài lộc thêm phần sinh sôi nhờ được ngũ hành lưu nguyệt tương sinh. Công việc tuy nhiều và vất vả nhưng đổi lại được thành quả lớn. Thời điểm cuối năm gia đình người tuổi Thân dễ có tang sự, ốm đau hoặc có việc cần chi tiêu cấp bách.

2. Tổng kết tử vi tuổi Thân năm 2026 và cách hóa giải vận hạn

Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm hung cát đan xen đối với người tuổi Thân, cát khí có phần chiếm ưu thế hơn đôi chút nhờ được ngũ hành lưu niên tương sinh.

Nổi bật về phần cát vận với sự tăng trưởng đều đặn trong sự nghiệp, mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực và địa vị, đặc biệt trong các dự án, thử thách mới. Tài lộc khá sáng, tuổi Thân được Thực Thần nâng đỡ, thu nhập hấp dẫn từ các lĩnh vực triển vọng như công nghệ AI và năng lượng sạch.

Về phần hung vận, cần cảnh giác cao độ vì hung tinh Tang Môn, Thiên Cẩu, Cô Thần cùng xuất hiện, gây ra hạn lớn về pháp lý, kiện cáo đất đai, dễ mất tiền to, sức khỏe tâm linh và xương khớp, cùng với những mâu thuẫn tình cảm dễ dẫn đến cô đơn, lục đục gia đạo. Thái độ khiêm tốn, thận trọng và không nóng nảy là chìa khóa để vượt qua thách thức.

Cách hạn chế và hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2026 cho tuổi Thân:

Duy trì thái độ khiêm cung, tránh nóng nảy

Năm 2026, tuổi Thân dễ bị kích động do Cô Thần hung tinh ảnh hưởng, trở nên ngang ngược trong công việc và thường xuyên nổi nóng, dẫn đến lục đục gia đạo. Bạn cần duy trì thái độ khiêm tốn, thận trọng và không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn để dễ dàng nắm bắt khi cơ hội tốt tới.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần học cách cư xử nhẹ nhàng, kiềm chế nóng nảy để không tạo ra hình tượng xấu gây mất cảm tình, từ đó đánh mất cơ hội tốt đến với mình.

Quản lý tài chính cẩn trọng và tuân thủ pháp luật

Hạn lớn nhất về tài lộc trong năm 2026 là nguy cơ dính dáng đến pháp lý, kiện cáo, cãi nhau về đất đai, dẫn đến mất số tiền to. Vì thế đương số cần cẩn thận với các giao dịch liên quan đến đất đai. Nếu gặp tranh chấp, bạn hãy giải quyết ôn hòa, tránh đối đầu trực tiếp.

Tuổi Thân cần tránh chi tiêu phù phiếm, xa hoa để phô trương. Thay vào đó, bạn hãy phân bổ thu nhập hợp lý, ưu tiên dành tiền để chăm lo sức khỏe và lập một khoản dự phòng khẩn cấp cho các tình huống ốm đau, tang sự bất ngờ.

Tập trung đầu tư vào các ngành được Thực Thần nâng đỡ, chẳng hạn như năng lượng sạch, công nghệ AI hoặc nông sản để gia tăng nguồn thu nhập mới.

Hành thiện tích phúc

Trong năm có khá nhiều hung tinh ảnh hưởng xấu, tuổi Thân khó mà lường trước, nên phương châm vẫn cần làm nhiều việc thiện để tích thêm phần phúc đức cho chính mình. Đến khi vận xui tới bạn sẽ có phước đức gánh cho phần nào.

Bên cạnh đó, dù duy tâm hay không, đương số cũng nên chăm lo chu đáo bàn thờ và mộ phần gia tiên.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm