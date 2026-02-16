1. Đánh giá chung về tử vi tuổi Thân 2026

Năm Bính Ngọ 2026 là năm hung cát đan xen, vận trình có tốt có xấu, chưa thực sự rực rỡ với người tuổi Thân nhưng cũng có nhiều điều đáng để mong chờ.

Năm ngũ hành Thủy Kim tương sinh tạo điều kiện thuận lợi để tuổi Thân sớm phát triển bản thân theo hướng tích cực, mọi mặt đều có hy vọng, may mắn, không bao giờ bị tụt xuống hố đen.

Bạn có thể sẽ được nhận bằng khen và được thử sức với lĩnh vực mới, ít người biết đến. Ảnh minh họa

Nhưng điều đáng lưu tâm nhất là trong năm nay hung tinh Tang Môn, Thiên Cẩu, Cô Thần cùng xuất hiện, tuổi Thân cẩn thận trong gia tộc có tang tóc, mất mát tiền bạc, lục đục tình cảm, tiểu nhân nhòm ngó.

2. Chi tiết tử vi tuổi Thân 2026 trên các phương diện

Tử vi công danh, sự nghiệp tuổi Thân 2026

Tử vi năm 2026 nhận định, năm này hung cát đan xen, công việc có sự vất vả, khó khăn nhưng cũng không đến nỗi tệ, bên cạnh những tháng ngày đen tối vẫn có sự huy hoàng, may mắn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tiềm năng di chuyển khá rõ hoặc đi du lịch nhờ công việc, chẳng hạn như chuyển công tác, thay đổi công việc hoặc ra nước ngoài du học, làm việc, gặp đối tác mới, hoặc tiềm năng mới của bản thân được khai thác. Bạn cũng có thể sẽ được nhận bằng khen và được thử sức với lĩnh vực mới, ít người biết đến.

Mong muốn thay đổi của bạn sẽ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng Thiên Quan khuyên tuổi Thân không nên hành động bốc đồng hay đi đường tắt kẻo gặp họa lớn. Nếu phúc phần của bạn tốt, sự thay đổi sẽ mang lại những triển vọng mới. Nếu phúc phần của bạn yếu, tốt hơn hết là nên an phận, không tham lam. Một sự thay đổi vội vàng có thể dẫn đến kết quả tồi tệ.

Tâm tính của tuổi này tuy năng động, nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, thậm chí dễ trở thành người ngang ngược trong công việc, mất lòng đồng nghiệp và cấp trên. Chắc chắn năm nay sẽ có không ít người gây khó dễ cho bạn, càng nóng tính, bạn càng bất lợi.

Mùa xuân năm 2026 là một giai đoạn tương đối êm đẹp đối với những người tuổi Thân, sự nghiệp được cải thiện, có thành tích ghi danh đáng mong chờ, làm nhiều hưởng nhiều.

Tuy nhiên, giai đoạn thịnh vượng này sẽ nhanh chóng phai nhạt và có thể không kéo dài. Khi mùa hè đến gần, công việc trở nên bất ổn, có sự thay đổi thường xuyên trong công việc, cần thêm người hỗ trợ làm ăn, làm một mình hay đổ bể, làm việc theo nhóm thì bạn mới đỡ vất vả.

Với các bạn tuổi Thân còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mặc dù có tâm trạng tích cực và cuộc sống xã hội năng động, nhưng các bạn đừng để điều này dẫn đến việc lơ là học tập kẻo điểm cuối kỳ tụt dốc không phanh. Hãy tập trung vào sự phát triển và thăng tiến cá nhân, tránh sao nhãng việc học vì những thú vui giải trí.

Tử vi tài lộc tuổi Thân 2026

Tin vui đầu tiên về tài lộc của tuổi Thân trong năm Bính Ngọ là nhờ Thực Thần đem tới. Tuổi này sẽ được khá nhiều lộc ăn, quà cáp, biếu xén trong năm nay.

Thực Thần nói chung đại diện cho tuổi già, hậu vận, về hưu, phúc lộc, tuổi thọ nên tuổi Thân sẽ có lộc lá trong những vấn đề này.

Những bạn tuổi Thân đang ở tuổi xế chiều thì có duyên được hưởng phúc, cuối đời hưởng lộc, con cái giàu sang, phú quý trợ giúp đắc lực cho bạn cực nhiều. Bạn được con cháu đưa đi du lịch, chi trả tiền khám chữa bệnh hoặc cho tiền để hưởng thụ tuổi già, lương hưu đủ tiêu đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống đơn giản.

Về chi tiêu hàng ngày, người tuổi Thân nên hạn chế sự ăn chơi phù phiếm và tránh chi tiêu xa hoa chỉ vì muốn phô trương, giữ thể diện.

Thay vì vung tiền mua sắm hàng hiệu, chiêu đãi bạn bè, tốt hơn hết bạn nên phân bổ thu nhập hợp lý, dành đủ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày và dùng tiền để chăm lo sức khỏe nhiều hơn.

Hơn nữa, từ đầu năm 2026, bạn nên dành ra một khoản để xử lý các trường hợp khẩn cấp hoặc chi tiêu cấp bách.

Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Thân 2026

Bản mệnh có lối sống vui vẻ, ưa ca hát, nhảy múa, yêu đời, đối xử tốt đẹp với mọi người xung quanh. Năm nay bạn có thêm tin vui về bạn bè, người thân thất lạc lâu năm, kết nối lại với một mối quan hệ thân thiết từng nguội lạnh nhờ ngũ hành tương hợp trợ giúp.

Nữ mệnh tuổi Thân nên chọn năm này để thực hiện ý định tìm người yêu, tìm bạn đời, chữa lành trái tim sau đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy thời gian đầu sẽ có nhiều người bàn ra tán vào khiến bạn khó chịu và buồn bã, nhưng thời gian sau này sẽ có tia hy vọng lóe sáng, bầu trời lại sáng sau cơn mưa.

Bạn nên chăm lo cẩn thận, chu đáo cho bàn thờ và mộ phần gia tiên, cúng bái đầy đủ ngày mùng 1 và ngày 15 âm các tháng trong năm. Nam, nữ tuổi Thân đã lập gia đình thì phải có chữ hiếu, khiêm tốn, ăn nói tôn trọng người lớn thì sẽ tai qua nạn khỏi, được ông bà gia tiên phù hộ độ trì.

Tử vi sức khỏe tuổi Thân 2026

Năm 2026 tử vi báo hiệu sự khó chịu ở phổi, xương, cổ họng và khí quản, tỳ vị, huyết quang. Hơn nữa, việc làm ăn khó khăn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, khiến bạn mất kiên nhẫn và dễ nổi nóng.

Bạn cần liên tục nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh và thư giãn khi cần thiết, không được tham công tiếc việc, cống hiến quá nhiệt tình.

Thiên Cẩu hung tinh nói rằng tuổi Thân nên hạn chế đi chơi ở những nơi nặng phần âm như đền chùa, bệnh viện, nhà hoang.

Những người tuổi Thân lớn tuổi nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về tim mạch và hệ thần kinh trong năm nay, vì những biến động cảm xúc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ.

Nếu bạn dự định đi du lịch, hãy ưu tiên những chuyến đi ngắn, thoải mái để tránh việc di chuyển quá lâu có thể dẫn đến mệt mỏi hoặc tái phát các bệnh mãn tính. Hơn nữa, bạn hãy cố gắng duy trì sự hòa thuận trong cuộc sống gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm