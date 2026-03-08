1. Dự đoán tử vi tuổi Thìn hàng tháng âm lịch năm 2026

Tháng Giêng (tháng Dần)

Công việc làm ăn của người tuổi Thìn khởi đầu ổn định, tài lộc có xu hướng tích lũy từ công việc chính nên dư dả. Về sức khỏe, tuổi Thìn cần duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn để tránh các bệnh vặt theo mùa.

Tháng 2 (tháng Mão)

Xuất hiện dấu hiệu thị phi đeo bám tuổi Thìn. Thời gian này, tuổi Thìn dễ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ hoặc thị phi do sự ghen ghét, đố kỵ từ đồng nghiệp. Tiền bạc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, cẩn trọng khi xuống tiền đầu tư.

Tháng 3 (tháng Thìn)

Tài chính có dấu hiệu bất thường, cần thận trọng với các khoản đầu tư mạo hiểm để tránh rủi ro thua lỗ. Tuy nhiên điểm sáng trong tháng là Thìn có thể đón nhận các cơ hội mới trong công việc hoặc ý tưởng kinh doanh đột phá, đón tin vui trong sự nghiệp.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Công việc làm ăn có chuyển biến tích cực, có thể được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu dịch chuyển nơi làm việc hoặc chỗ ở. Tài chính duy trì sự ổn định.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Tháng này, tuổi Thìn đón hỷ tín về tình cảm hoặc chuyện con cái trong nhà. Người ốm đau sẽ gặp thầy, gặp thuốc nên nhanh khỏi. Nhưng bạn cần ưu tiên sự ổn định tâm lý, tránh xung đột mạnh mà tổn hao nguyên khí. Vận tài lộc có điềm vượng, kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận cao.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Công việc làm ăn ổn định, nhưng cần đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe, nhất là các chứng bệnh liên quan đến phổi, tim mạch. Tháng này tuổi Thìn tiêu hao không ít tiền của vì vấn đề sức khỏe cá nhân hoặc người trong gia đình.

Tử vi tuổi Thìn năm 2026 chi tiết từng tháng âm lịch và cách hóa giải vận hạn. Ảnh minh họa: Freepik

Tháng 7 (tháng Thân)

Tuổi Thìn tháng này có điềm dịch chuyển nhiều, tần suất các chuyến công tác hoặc cơ hội hợp tác mới gia tăng đáng kể. Đây là thời điểm tốt để bạn mở rộng thị trường, đặc biệt là các lĩnh vực xuyên biên giới. Tài lộc tăng trưởng tích cực từ những thành công trong công việc.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Phương diện sự nghiệp có thành tích nổi bật, có cơ hội để phát huy tài năng và thăng tiến vượt trội. Tình cảm tương đối ổn định, nhưng cần dành nhiều thời gian bên gia đình hơn để duy trì hòa khí.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Gia đạo gặp điềm bất ổn, đề phòng xuất hiện kẻ thứ ba phá đám. Bạn cần hết sức cảnh giác với những mối quan hệ thoáng qua kẻo dính vào bẫy lừa đảo. Tài lộc tiêu hao nhiều, chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân như làm đẹp, đi du lịch, xây sửa nhà cửa.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Đây là thời điểm tốt cho tình cảm của người độc thân, dễ gặp được đối tượng chất lượng. Tuy nhiên tuổi Thìn tháng này có tin buồn tang chế trong dòng tộc. Công việc gặp trục trặc ban đầu, sau mới thuận.

Tháng 11 (tháng Tý)

Công việc và tài chính đều có thể đạt thành quả tốt từ sự chăm chỉ và tầm nhìn xa. Tuy nhiên, Thìn cần chú ý quản lý tài chính cẩn thận, tỉnh táo trong làm ăn và đầu tư kẻo tiền mất tật mang.

Tháng 12 âm (tháng Sửu)

Tuổi Thìn kết thúc năm với vận trình công danh xán lạn và tài lộc ổn định. Tuy nhiên tình cảm của bạn gặp chút vấn đề. Người đã kết hôn cần đặc biệt đề phòng sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài làm rạn nứt mối quan hệ. Ra ngoài bạn cần cẩn thận khóa cửa, đề phòng bị mất trộm.

2. Tổng kết tử vi tuổi Thìn 2026 và cách hóa giải vận hạn

Năm Bính Ngọ 2026 mang đến cho người tuổi Thìn một vận trình khá cát lành, có sự củng cố quyền lực và danh tiếng nhất định, nhưng tất cả mới ở mức tiểu cát, chưa thực sự rực rỡ khi vẫn còn không ít trở ngại cản đường.

Nhưng dù là vận tốt hay xấu, nó không chỉ phụ thuộc vào cục diện lưu niên hay thời cuộc khách quan mà còn tùy vào nỗ lực và thái độ đón nhận của tuổi Thìn. Vận tốt đến thì tận dụng triệt để nâng cao chất lượng cuộc sống, vận xấu đến cũng hoan hỷ đón nhận trong tâm thế chủ động để giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải.

Cách hạn chế, hóa giải vận xấu trong năm 2026 cho tuổi Thìn:

Kiềm chế cảm xúc, tránh xa thị phi nội bộ

Tình hình công việc làm ăn của tuổi Thìn năm 2026 tuy được dự đoán là thuận lợi nhưng hung tinh Thiên Quan nhập cục sẽ mang đến những mâu thuẫn nội bộ và sự ghen ghét, đố kỵ từ đồng nghiệp hoặc cấp dưới.

Vì thế, đương số cần học cách kiềm chế. Tính cách quyết đoán, thẳng thắn quá mức hoặc quá nóng nảy sẽ tự mua dây buộc mình, tự tạo ra rào cản ngăn bước đường thành công.

Tránh đầu tư mạo hiểm để giảm thiểu rủi ro

Mặc dù tài vận năm 2026 của tuổi Thìn có xu hướng tăng trưởng tích cực từ công việc chính, nhưng ảnh hưởng của hung tinh cảnh báo về rủi ro thua lỗ từ các khoản đầu tư mạo hiểm.

Bản mệnh tốt hết nên tránh tham gia vào các lĩnh vực xa lạ (như tiền ảo, cho vay tư nhân). Mọi quyết định tài chính phải duy trì sự lý trí, ưu tiên lập kế hoạch, hoạch định chiến lược để đảm bảo an toàn và bền vững, thay vì dựa trên trực giác hoặc cảm xúc.

Tích cực làm việc thiện để tạo phước

Dưới góc nhìn nhân quả, hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh.

Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiễu trừ, cát khí gia tăng, chính là cách hay để hóa giải xui xẻo trong vận trình năm 2026 này.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm