1. Dự đoán tử vi tuổi Tỵ hàng tháng năm 2026

Tháng 1 (tháng Dần)

Đầu năm công việc làm ăn của tuổi Tỵ bình ổn, có phần khởi sắc, nhưng chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài nên bạn cần thận trọng với các quyết định tài chính và đầu tư mạo hiểm. Người kinh doanh buôn bán đề phòng đối thủ cạnh tranh ngầm, ngoài ra, cần lưu ý tới các chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa.

Tháng 2 (tháng Mão)

Công việc trên đà ổn định, nhưng cần giữ thái độ khiêm tốn, tránh khoe khoang thành tựu cá nhân để không gây ra đố kỵ, thị phi từ đồng nghiệp. Tình cảm gia đạo hài hòa, nên dành thời gian chất lượng cho người thân.

Tháng 3 (tháng Thìn)

Áp lực công việc gia tăng, có dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần. Nam giới tuổi Tỵ gặt hái được thành quả khá lớn nhưng phụ nữ tuổi này lại chịu áp lực lớn, nên tìm kiếm sự hợp tác từ quý nhân để thúc đẩy công việc.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Đây là thời kỳ vàng son về công danh. Cát tinh Thái Dương chiếu mạnh mẽ, mang lại cơ hội thăng chức, tăng lương rõ rệt, đặc biệt với nam giới tuổi Tỵ. Bạn cần tận dụng tối đa sự quyết đoán và chủ động để nắm bắt cơ hội. Có điều, sức khỏe của bạn giảm sút, chú ý vấn đề liên quan đến hệ thần kinh khiến bạn căng thẳng hoặc mất ngủ kéo dài.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Công việc tiếp tục thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới và gặp gỡ quý nhân tài đức. Tài lộc gia tăng, có thể có lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, nam giới cần tránh hành động quá táo bạo, cần duy trì sự thận trọng để không bị hao tài do Kiếp Tài.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Vận đào hoa bắt đầu gia tăng đối với người độc thân, bạn nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể để tăng cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp. Công việc duy trì tốc độ phát triển. Bạn cần cẩn thận sức khỏe, không được trì hoãn việc điều trị các triệu chứng nhỏ.

Tháng 7 (tháng Thân)

Công việc có thể gặp cạnh tranh nội bộ hoặc thị phi. Bạn cần tăng cường kiểm soát nội bộ và đề phòng các vấn đề liên quan đến nhân sự. Đối với người có gia đình, cần chủ động trao đổi để tránh rạn nứt giao tiếp và mâu thuẫn về quan điểm.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Tháng này là cơ hội chốt hợp đồng lớn, đặc biệt tốt cho người làm ngành dịch vụ khách hàng, bán hàng. Tài chính rất tốt. Tuy nhiên, bạn nên thiết lập ranh giới tài chính rõ ràng với bạn bè, tránh làm người bảo lãnh kẻo tự hao tốn tiền của.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Công việc có thể gặp bất lợi liên quan thủ tục giấy tờ pháp lý. Vì thế, mọi hoạt động ký kết hợp đồng hoặc giao dịch pháp lý phải được kiểm tra lại kỹ lưỡng để tránh tranh chấp hoặc tổn thất không đáng có.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Tháng này bạn cần đề phòng bị lừa gạt hoặc hao tài do Kiếp Tài đạt độ xung đỉnh điểm. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Tỵ nên tránh đầu tư mù quáng hoặc các dự án rủi ro cao, duy trì sự ổn định tài chính. Tuổi Tỵ là nữ cần lưu ý đến sức khỏe phụ khoa.

Tháng 11 (tháng Tý)

Tiền thưởng hiệu suất hoặc tăng lương có thể đến với bạn vào thời điểm này. Sức khỏe cần chú ý, đặc biệt là các vấn đề tiêu hóa và nội tiết. Người thường xuyên lái xe cần tuân thủ luật giao thông, đề phòng bị phạt nguội thậm chí là tai nạn xe cộ.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Cuối năm công việc tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn áp lực vì gia tăng khối lượng và tốc độ hoàn thành. Người độc thân cần thận trọng xác minh tình trạng hôn nhân của đối phương, tránh vội vàng bước vào mối quan hệ chỉ vì cô đơn. Bạn cần cân bằng công việc và nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

Tử vi tuổi Tỵ năm 2026 chi tiết từng tháng và cách hóa giải vận hạn.

2. Tổng kết tử vi tuổi Tỵ 2026 và cách hóa giải vận hạn

So với tử vi năm 2025, năm Bính Ngọ 2026 cát lành hơn, mang tới nhiều khởi sắc cho tuổi Tỵ. Với cát tinh chiếu mệnh, đương số có được cơ hội thăng tiến vượt trội và hỗ trợ quý nhân lớn trong sự nghiệp, đặc biệt hứa hẹn phất mạnh cho nam giới. Tài chính cũng tăng đáng kể, hứa hẹn lợi nhuận bỏ túi cao.

Tuy nhiên, 2026 vẫn là năm có cát có hung tác động, tuổi Tỵ cần đề phòng nguy cơ hao tài, lừa gạt do Kiếp Tài, phải tránh đầu tư mạo hiểm và làm người bảo lãnh. Về sức khỏe, vì có Bệnh Phù án ngữ, bạn cần cẩn thận với bệnh vặt và bệnh mãn tính tái phát.

Năm nay phụ nữ tuổi Tỵ sẽ vất vả hơn đàn ông cùng tuổi, nên mưu cầu sự ổn định hơn là mưu cầu tranh đấu.

Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2026 cho tuổi Tỵ:

Thận trọng tài chính, bảo vệ tài lộc cá nhân

Mặc dù cả công việc và tài chính của tuổi Tỵ có xu hướng gia tăng trong năm 2026 nhưng vẫn cần có những bước đi hết sức thận trọng. Vận trình tài lộc bị hung tinh Kiếp Tài đe dọa, biểu thị sự hao tổn tiền bạc do cạnh tranh, lừa gạt hoặc quyết định sai lầm.

Người tuổi Tỵ cần phải hành sự thận trọng tối đa trong các giao dịch tài chính. Bạn cần tuyệt đối tránh xa các hoạt động đầu tư có tính đầu cơ cao như gây quỹ tư nhân, đầu cơ tiền ảo hoặc cho vay nặng lãi.

Tuổi Tỵ cần luôn giữ ranh giới tài chính rõ ràng, tránh làm người bảo lãnh cho bất kỳ ai để hóa giải nguy cơ mất mát. Riêng với phụ nữ tuổi Tỵ, cần duy trì sự ổn định, không theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng để tránh tổn thất không đáng có.

Tập trung vào yếu tố "nhân hòa"

Năm 2026 có sự xung khắc ngũ hành và năng lượng Thái Dương quá mạnh, đặc biệt gây thách thức cho nữ giới tuổi Tỵ. Thay vì độc lập tác chiến, tuổi Tỵ cần tập trung vào yếu tố nhân hòa, tức là thông qua việc mở rộng quan hệ và hợp tác có lợi cho bản thân mình.

Đồng thời bạn cần ghi nhớ, dù đạt được thành tựu lớn, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, tránh tự mãn và khoe khoang để giảm thiểu sự đố kỵ, ganh ghét từ đối thủ, qua đó hóa giải bớt tác động tiêu cực của hung tinh.

Làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người

Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh.

Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, nhân lành thì trổ quả tốt, xui xẻo ắt bị diệt trừ, cuộc sống của người tuổi Tỵ ngày càng sung túc, an nhiên.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm