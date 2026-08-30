Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thiện (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Minh Thiện. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, tối 27/8, Thiện cùng ông V.T.S. (57 tuổi) và một người bạn đi uống bia tại quán karaoke trên đường Một Quang (phường Trung An).

Đến 21h, cả nhóm bắt taxi về đến gần Bến phà Tân Long (phường Mỹ Tho), sau đó tiếp tục rủ nhau quay lại quán karaoke nhậu chặng hai đến hơn 2h sáng 28/8 mới bắt xe về lại bến phà.

Khi vừa xuống xe tại vỉa hè đường Trưng Trắc (gần Bến phà Tân Long), giữa Thiện và ông S. xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Thiện đã đấm vào mặt, nắm tóc đập đầu ông S. xuống bậc thềm vỉa hè. Chưa dừng lại, Thiện còn dùng một chậu cây cảnh bằng bê tông gần đó đập vào đầu nạn nhân.

Phát hiện trán ông S. chảy nhiều máu, Thiện hoảng sợ đón taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, hiện ông S. vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do uống quá nhiều rượu bia nên không còn nhớ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.