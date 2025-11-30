Đường dây nhập lậu mỹ phẩm hàng nghìn tỷ của hệ thống Mailisa

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Mai (Mailisa) – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa – cùng 7 người khác về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong 4 năm (từ 2020-2024), với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh tổ chức nhập mỹ phẩm giá rẻ, kém chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: CACC

Sau đó, cả hai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm, từ Quảng Châu (Trung Quốc) thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Kông.

Các đối tượng tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Phát hiện 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu tại Hà Nội

Trước đó, ngày 28/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ số 419 phố Vĩnh Hưng, do bà P.H.D làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà P.H.D không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũng như các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Phát hiện 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu tại Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/sản phẩm. Giá niêm yết tại cơ sở là 12.000 đồng/sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu, vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh và được xác định là hàng nhập lậu.

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu của công ty Ngân Korea

Chiều 1/6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì phối hợp Đội quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra, thu giữ số lượng mỹ phẩm lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo công an, ngày 31/5, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại địa chỉ Trường mầm non xã Yên Thường (cũ) thuộc thôn Lại Hoàng (xã Yên Thường, Hà Nội) trực thuộc Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea (trụ sở chính tại nhà số 2, ngách 80/1, thôn Lại Hoàng).

Kết quả kiểm tra xác định tại Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea đang kinh doanh 5.400 sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ kèm theo, là hàng nhập lậu. Các sản phẩm này được giới thiệu là mỹ phẩm dưỡng da, tẩy tế bào da chết nước gạo Hàn Quốc.

Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu của công ty Ngân Korea.

Trong đó có 2.520 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule, 80ml/lọ, Made in Korea và 2.880 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule, 80ml/lọ, Made in Korea.

Đại diện công ty trình bày mua toàn bộ số mỹ phẩm Hàn Quốc trên "trôi nổi" trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Đại diện doanh nghiệp thừa nhận số mỹ phẩm này được mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời công ty cũng kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký với cơ quan chức năng.

Thu giữ khoảng 70.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

Vào tháng 8/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) cũng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra một kho hàng kinh doanh online tại các số 18-20-22 đường Quách Nhẫn 2A, phường Xương Giang, TP Bắc Giang (cũ).

Kho hàng do bà T.T.T.H (SN 1982) quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 70.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại như kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, gel tẩy da chết, kem tẩy lông, sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa… với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng.

Bà H. khai nhận toàn bộ hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, được thu mua trôi nổi rồi bán qua mạng để kiếm lời.