Sản xuất, buôn bán hàng ngàn sản phẩm kem chống nắng

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. (Công ty EBC Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh.

Từ tháng 1/2025, Liên đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Ngoài ra, Tuyến là Phó tổng giám đốc công ty đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Trong khi đó, Vũ đã có hành vi buôn bán số sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 3 bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả gắn mác các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng mỹ phẩm giả có quy mô lớn do Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, Tây Ninh) cầm đầu.

Khánh thuê người pha chế, đóng gói mỹ phẩm giả tại số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo cũ (TPHCM) và một xưởng khác ở Tây Ninh. Hai đồng phạm Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ TPHCM) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, quê Vĩnh Long) hỗ trợ tiêu thụ hàng qua mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh, đưa số lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm, gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng.

Hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng.

Khám xét 3 địa điểm (gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng), công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu. Tổng giá trị hàng giả tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Hai phụ nữ "chế" kem trộn, bán hơn 100.000 đơn hàng, thu 10 tỷ đồng

Ngày 15/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ một số lượng lớn mỹ phẩm giả; đồng thời đang làm việc với L.T.M.D. (SN 1991) và N.T.T. (SN 1992, cùng ngụ Tây Ninh), là chủ số mỹ phẩm giả nói trên để điều tra, làm rõ.

Công an khám xét cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả và livestream để bán qua mạng.

Trước đó, ngày 13/6, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô do L.T.M.D. thuê chở hàng, phát hiện 32 thùng giấy chứa mỹ phẩm (kem trộn) có trọng lượng khoảng 1,2 tấn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp tục kiểm tra nhà và kho của D. tại Tây Ninh, công an thu giữ 20 thùng nhựa chứa hóa chất in nhãn mác nước ngoài, 10 bao hóa chất rắn loại 50kg in nhãn mác nước ngoài, 200kg kem thành phẩm, 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch, 3 ô tô và nhiều sổ sách, tem, nhãn hiệu chống hàng giả có liên quan…

Tại 2 kho chứa hàng hóa của N.T.T., công an phát hiện 4 người đang gia công, dán nhãn mác đóng gói sản phẩm lên nhiều lọ mỹ phẩm (tổng trọng lượng khoảng 10 tấn).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phát hiện 20 thùng giấy chứa nhiều lọ mỹ phẩm không nhãn mác, có tổng trọng lượng 800kg; 2 máy in tem, nhãn và nhiều vỏ hộp, thùng hàng phục vụ đóng gói… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, D. khai nhận làm số mỹ phẩm giả nói trên rồi giao lại cho T. với giá từ 50-100 nghìn đồng/kg tùy từng loại.

Sau khi nhận hàng từ D., T. tiếp tục công đoạn dán nhãn hiệu, livestream rao bán trên các sàn thương mại điện tử hoặc chuyển cho người tiêu dùng theo các dịch vụ vận chuyển với giá từ 200-650 nghìn đồng/kg tuỳ loại.

Theo cơ quan chức năng, tính đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng này đã bán ra thị trường hơn 100.000 đơn hàng, thu lợi gần 10 tỷ đồng.

Bán mỹ phẩm giả thu về hơn 6 tỷ đồng

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (cũ), do Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) cầm đầu.

Khánh cùng Nguyễn Thị Hiên bị bắt quả tang khi đang sản xuất, đóng gói hàng giả.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 2.468 sản phẩm thành phẩm thuộc 13 loại mỹ phẩm như kem dưỡng da, serum trị mụn, lăn khử mùi; 104.000 tem chống hàng giả, 10.000 chai lọ, hàng triệu bao bì, 300kg nguyên liệu là phèn chua, dung dịch pha chế và nhiều máy móc pha chế, đóng gói.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Khánh. Ảnh: CACC

Các sản phẩm được rao bán công khai trên Shopee và TikTok. Từ cuối năm 2024 đến thời điểm bị bắt quả tang, Khánh đã bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng, thu về hơn 6 tỷ đồng.