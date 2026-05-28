Tại xã Tu Vũ (Phú Thọ), công tác giảm nghèo thông tin được triển khai từ những việc làm gần gũi, thiết thực. Thông qua hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, nhiều hội viên đã có thêm cơ hội tiếp cận chính sách, nâng cao kỹ năng số và từng bước chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Đào Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tu Vũ, phần lớn cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn có nhận thức khá đồng đều, quan tâm đến các vấn đề của đời sống xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận hội viên, chủ yếu là phụ nữ cao tuổi, gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật cũng như những quyền lợi gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày.

Không chỉ vậy, nhiều phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt hoặc kinh doanh nhỏ lẻ vẫn thiếu thông tin về thị trường. Việc chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu tiêu dùng, biến động giá cả hay xu hướng sản xuất khiến hoạt động kinh tế còn mang tính tự phát. Có thời điểm sản phẩm bán được giá, nhưng cũng không ít lần rơi vào tình trạng “được mùa, mất giá”, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống gia đình.

Trang bị kỹ năng số giúp hội viên phụ nữ chủ động tìm hiểu, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin phục vụ đời sống.

Nhận thức rõ vai trò của thông tin đối với đời sống và sinh kế của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tu Vũ đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan đến vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình được chuyển tải thường xuyên thông qua các nhóm Zalo, trang Facebook của Hội và nhiều kênh thông tin khác.

Bên cạnh tuyên truyền trên nền tảng số, Hội còn lồng ghép nội dung phổ biến kiến thức trong các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ. Đây là dịp để hội viên trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và được giải đáp kịp thời. Hình thức tuyên truyền gần gũi này giúp thông tin đến với phụ nữ dễ dàng hơn, đồng thời tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với hội viên.

Riêng năm 2025, Hội đã tổ chức 3 buổi truyền thông về chính sách pháp luật, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, thu hút hơn 350 lượt hội viên tham gia. Qua các hoạt động này, nhiều phụ nữ đã chủ động tìm hiểu chính sách, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và từng bước thay đổi nhận thức, hành vi trong cuộc sống.

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận thông tin, Hội còn duy trì đồng thời nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Ngoài mạng xã hội, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống phát thanh cơ sở, bảng tin khu dân cư, tờ rơi và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Sự kết hợp này giúp hội viên “nghe được, hiểu được và làm được”, đưa thông tin đi vào cuộc sống thay vì chỉ dừng lại ở việc phổ biến.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tu Vũ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên. Mục tiêu là giúp phụ nữ không chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà còn biết chủ động tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững ở địa phương.