Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang xác định giảm nghèo thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như kiến thức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Những năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã duy trì hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo cộng đồng, trang mạng xã hội của thôn, xã để tuyên truyền chính sách giảm nghèo, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh và giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả cho người dân.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp cận thông tin qua Internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2026, Tuyên Quang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5%.

Nhiều thôn bản của xã vùng cao Yên Minh, Mèo Vạc, người có uy tín thường xuyên đến từng hộ dân vận động bà con cho con em đi học đầy đủ, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin thị trường, học kỹ thuật sản xuất qua video, mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh.

Năm 2026, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5%; đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20% giảm từ 4 - 6%, các xã có tỷ lệ nghèo từ 20% trở xuống giảm từ 0,2 - 3,5%, đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Cùng với đó, tỉnh chú trọng giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, y tế, giáo dục, nhà ở và tiếp cận thông tin.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu có 85% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 65% sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 92% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ viễn thông, Internet và 95% hộ dân tại các xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững. Các chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng tiếp tục được triển khai nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, người có uy tín ở cơ sở được xem là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói có sức thuyết phục trong cộng đồng, đội ngũ người có uy tín đã góp phần đưa chủ trương, chính sách giảm nghèo đến gần hơn với người dân.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, người có uy tín tích cực tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước; vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều hộ dân sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng cây ăn quả, cây dược liệu, đem lại thu nhập ổn định, kinh tế khá giả.

Xã Quản Bạ là địa bàn còn nhiều khó khăn, đội ngũ người có uy tín luôn thực hiện tốt vai trò nêu gương, tiên phong trong phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Người có uy tín còn tích cực tham gia tuyên truyền giảm nghèo thông tin, hướng dẫn bà con tiếp cận các nguồn thông tin hữu ích về kỹ thuật sản xuất, quảng bá sản phẩm địa phương và tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng để phát triển sinh kế.

Cùng với phát huy vai trò của người có uy tín, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Tỉnh tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo.

Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng vai trò tích cực của đội ngũ người có uy tín ở cơ sở, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong đó, đội ngũ người có uy tín góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo thông tin, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận chủ trương, chính sách, khoa học kỹ thuật và các nguồn thông tin hữu ích phục vụ đời sống, sản xuất. Qua đó nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.