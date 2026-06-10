Người dân cho biết, qua tìm hiểu các quy định của Luật Xây dựng thì trường hợp đất không nằm trong diện quy hoạch thì có thể được xem xét cấp giấy phép xây dựng như thông thường.

Trong khi đó, thửa đất của gia đình hiện không vướng quy hoạch theo tìm hiểu của người dân.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi: Việc cơ quan địa phương chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trong trường hợp này có đúng quy định hay không?

Không phải cứ thiếu quy hoạch 1/500 là chỉ được cấp phép xây dựng có thời hạn. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời nội dung trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đã dẫn các quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Theo khoản 2 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm i khoản 1 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, nhà ở riêng lẻ tại đô thị muốn được cấp giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định và phù hợp với quy hoạch chi tiết theo pháp luật về đô thị và nông thôn.

Đối với các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã phát triển ổn định, công trình phải phù hợp với quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị riêng hoặc quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020 và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Theo đó, công trình thuộc diện được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khi nằm trong khu vực đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng quy hoạch đó chưa được thực hiện, đồng thời chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo điểm b khoản 1 này công trình còn phải phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình phải theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

“Do đó, trường hợp khu đất của công dân không thuộc khu vực quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 nêu trên thì không thuộc trường hợp cấp giấy phép xây dựng có thời hạn mà thực hiện theo Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024)”, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng nêu rõ.