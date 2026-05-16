Ngày 15/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media), cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình.

Bị cáo buộc cùng hành vi là: Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo trong vụ án liên quan nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời).

Xuất hiện trong thông tin nêu trên đều là những cái tên quen thuộc của showbiz. Bên cạnh BH Media làm việc với nhiều nghệ sĩ về bản quyền, các chủ doanh nghiệp bị bắt còn là nhà sáng lập, điều hành các sân khấu là điểm biểu diễn quen thuộc của hàng trăm ca sĩ và khán giả nhiều năm nay.

Từ trái sang phải, trên xuống dưới: Bị can Nguyễn Hải Bình, Võ Văn Nam, Nguyễn Minh Đức, Ngô Thanh Tùng, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy. Ảnh: Bộ Công an

Vì vậy, thông tin gây rúng động showbiz, nhiều nghệ sĩ lên tiếng.

Nhạc sĩ Dương Cầm viết: "Thật sự buồn khi nhìn thấy các gương mặt thân quen ở đây. Các bạn là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật nên việc không nắm được các quy định về bản quyền chính là 'con dao' giết chết chính thương hiệu mà bấy lâu nay vất vả gây dựng, đưa bản thân vào lao lý. Đây có lẽ là cú hích lớn để mở ra bước chuyển mình của nền công nghiệp văn hoá nước nhà khi sở hữu trí tuệ được coi là tài sản và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi pháp luật".

Nhạc sĩ, nhà sản xuất ViruSs cho rằng có những đơn vị mảng bản quyền đang trở thành nỗi ám ảnh chung của hầu hết kênh làm nhạc.

"Nhiều người làm nhạc vẫn chưa hiểu rõ về trách nhiệm và lợi ích 'phân phối' và 'rà soát' bản quyền độc quyền/tác quyền tại Việt Nam nên đây cũng là kiến thức quan trọng cần có trong thời gian tới. Nghệ sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất chắc chắn phải nắm rõ", anh viết.

Bị can Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập. Ảnh: Bộ Công an

Nhạc sĩ Khắc Anh - tác giả của các ca khúc: Có anh ở đây rồi, Vô tư, Rung động... cho biết từng xảy ra vướng mắc với BH Media. Đơn vị này từng ngỏ lời muốn hợp tác nhưng anh từ chối. 9X khẳng định hiện chỉ ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam - VCPMC.

Cùng quan điểm, nhạc sĩ Minh Hà đăng lại thông tin: "Giờ anh em nhạc sĩ và nhà sản xuất cứ yên tâm nhé! Quyền sở hữu trí tuệ giờ là tài sản mà không ai có quyền xâm phạm. Ai bị xâm phạm cứ thu thập chứng cứ, chụp hết lại lập vi bằng và báo công an. Mấy chục năm rồi, giờ mới thấy chính thức được bảo vệ thật sự".

Trong khi đó, ca sĩ bolero Quang Đại bày tỏ sự lo lắng: "Anh Quang Lập 'Giọng ca để đời' và TGĐ BH Media đều bị khởi tố rồi. Vậy thì các kênh bên BH Media của tất cả anh chị em ca sĩ có bị làm sao không?".

Đồng quan điểm, ca sĩ Hoa Vũ viết: "BH Media gặp biến cố, liệu có tiếp tục trả tiền bản quyền cho các tác giả không? Tôi vừa gửi đối soát mấy hôm nay mà vẫn chưa thấy tiền về. Trong khi còn bao nhiêu chi phí, tã sữa cho con đang chờ, rầu quá".

Ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh biểu diễn tại sân khấu Lululola, Đà Lạt

