Võ Hạ Trâm kể giai đoạn chạy show đến "mất ăn mất ngủ"

Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa ra mắt ca khúc Việt Nam kiêu hãnh như một món quà dành tặng khán giả và cổ vũ tinh thần dân tộc. Nữ ca sĩ cho biết cô không còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương, đất nước bởi với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện diện mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm ra mắt ca khúc mới ngợi ca tinh thần dân tộc.

Ca khúc là bức tranh về 1 Việt Nam từ thuở "con rồng cháu tiên" đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của gấm vóc non sông từ Thăng Long đến 9 dòng Cửu Long, bài hát còn là lời nhắc nhở về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắt son dưới lá cờ vinh quang.

Ca sĩ hưởng "quả ngọt" sau nhiều năm làm nghề bền bỉ.

"Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, "cơm áo gạo tiền" nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Ca sĩ vẫn giữ cách sống tiết kiệm nhưng với âm nhạc có thể thoải mái hơn. Cô không còn áp lực doanh số, tính toán chi li hơn về thời điểm ra bài mà muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho nghệ thuật một cách tự do.

Võ Hạ Trâm hiện là 1 trong những ca sĩ đắt show bậc nhất trong các dịp đại lễ lớn của đất nước. Ca sĩ kể hồi tháng 4, cô gần như không có thời gian ở nhà vì lịch trình dày đặc.

Võ Hạ Trâm chạy show đến mức "mất ăn mất ngủ" dịp đại lễ 30/4 vừa qua.

Có những ngày Võ Hạ Trâm buổi sáng còn ở TPHCM, chiều đã có mặt tại Hà Nội và buổi tối tiếp tục biểu diễn ở Sa Pa. Lịch trình liên tục giữa Nam và Bắc khiến ca sĩ nhiều lúc “mất ăn mất ngủ”. Song đổi lại, cô nhận được sự đón nhận ngoài mong đợi từ khán giả khắp cả nước.

"Gần như tất cả chương trình lớn mang tính quốc gia trong dịp 30/4 vừa rồi tôi đều cố gắng tham gia. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn”, nữ ca sĩ nói.

Ca khúc "Việt Nam kiêu hãnh" của Võ Hạ Trâm

DTAP được săn đón

Nhóm DTAP với 3 thành viên Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus trở thành tên tuổi ghi dấu ấn trong showbiz Việt thời gian qua. Họ thường xuyên xuất hiện ở vai trò Giám đốc Âm nhạc tại nhiều chương trình quy mô như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Vietnam Idol 2023, Làn Sóng Xanh, V Concert hay gần nhất là Sao nhập ngũ Concert 2026...

3 thành viên nhóm DTAP - gương mặt đứng sau loạt dấu ấn của các nghệ sĩ, chương trình thời gian qua.

Theo DTAP, với những chương trình đậm đà tinh thần yêu nước, quân đội hay chính luận như V Concert hoặc Sao nhập ngũ Concert 2026, họ xây dựng kịch bản âm nhạc trên tinh thần khơi gợi được sự tự hào, giữ được tinh thần hào hùng nhưng đồng thời cũng phải tạo được kết nối với khán giả trẻ.

Trong khi đó, ở các sự kiện, lễ trao giải âm nhạc, nhóm cũng tạo được dấu ấn riêng. Bản mashup do Noo Phước Thịnh thể hiện tại Làn Sóng Xanh 2023 đạt hơn 43 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube và lọt top thịnh hành. Hay hiện tượng Wrapped Miền Tây (Phương Mỹ Chi), Rock Thiệp Hồng (Tóc Tiên và các nghệ sĩ) cũng tạo hiệu ứng lan truyền đáng chú ý trên mạng xã hội.

DTAP cũng có thế mạnh ở mảng dân gian, điển hình như loạt mashup Lý Cò Style kết hợp Lý Đất Giồng, Lý Chim Quyên, Lý Cây Bông, Lý Quạ Kêu... Góp phần vào thành công của ca sĩ Phương Mỹ Chi trong những năm gần đây.

Nhóm tạo nhiều tiết mục viral, thu hút hàng trăm triệu lượt xem - nghe trên các nền tảng MXH.

Tháng 8/2025, nhóm ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân - Made In Vietnam. Dự án bao gồm MV và album khắc họa văn hóa, lịch sử và tinh thần tự hào dân tộc, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Sau thành công của loạt dự án, DTAP nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ các ca sĩ lẫn ê-kíp sản xuất. Ba thành viên nhóm cho biết họ luôn muốn được hợp tác với nhiều đồng nghiệp, qua đó có thể học hỏi và trau dồi chuyên môn nghề.

Nhóm muốn tạo hướng đi lâu dài trong âm nhạc bằng cách cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường, giữa truyền thống và hiện đại.

DTAP tạo dấu ấn với "Made in Vietnam".

"Chúng tôi muốn sản phẩm của mình sẽ được giới chuyên môn công nhận, có một đời sống và trở nên lan tỏa. Tuy nhiên, khi mình sinh một “đứa con tinh thần” ra, mình nuôi lớn nó và nó sống được bao lâu thì còn là chuyện của khán giả. Nghệ sĩ không thể nào sống thiếu khán giả được", nhóm chia sẻ với VietNamNet.

MV "Made in Vietnam" của nhóm DTAP

Ảnh, clip: NVCC