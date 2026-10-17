Nếu AFC quyết định hoãn tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, tuyển Việt Nam có thêm thời gian nâng cấp đội hình cho cuộc chinh phục sân chơi châu lục.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
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SLNA có sự khởi đầu rất tốt tại V-League, đang đầy hy vọng có một mùa giải thành công sau nhiều năm vất vả trụ hạng.
U17 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Kyrgyzstan 2-0 ở trận quyết đấu, qua đó giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 và được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng.
Xuân Son luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang Sik cho vị trí tiền đạo cắm ở tuyển Việt Nam, nhưng không phải lúc nào cầu thủ này cũng có thể góp mặt hoặc chơi tốt.