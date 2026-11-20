Từ ngày 20 - 26/11/2026, Uniqlo sẽ tổ chức Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai) tại 34 cửa hàng trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến, mang đến loạt quà tặng giới hạn và ưu đãi dành cho các sản phẩm LifeWear.

Được tổ chức hai lần mỗi năm, Tuần lễ cảm ơn là dịp để Uniqlo gửi lời tri ân tới khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu. Đặc biệt, chương trình lần này diễn ra nhân cột mốc 7 năm Uniqlo có mặt tại Việt Nam, tiếp tục nối dài hành trình mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng, trải nghiệm mua sắm hấp dẫn và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Chia sẻ về chương trình, ông Nakanishi Taketo, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, cho biết: “Sự đón nhận và tin tưởng của hàng triệu khách hàng chính là động lực lớn nhất giúp thương hiệu Uniqlo luôn vững bước suốt hành trình 7 năm qua. Nhân cột mốc ý nghĩa này, chúng tôi đẩy mạnh mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm tốt hơn, cũng như những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu được tin yêu nhất tại Việt Nam, Uniqlo sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ, tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương và triển khai những hoạt động phát triển bền vững gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.”

Ưu đãi đặc biệt các sản phẩm LifeWear

Tuần lễ cảm ơn lần này mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các dòng sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu với mức giá ưu đãi lần đầu được áp dụng cho mùa Thu/Đông và tại tất cả các cửa hàng Uniqlo.

Trong đó, Heattech Ultra Warm Áo thun giữ nhiệt giảm từ 599.000 đồng còn 499.000 đồng, Áo khoác giả lông cừu kéo khóa giảm từ 599.000 đồng còn 499.000 đồng, các thiết kế từ một trong những BST áo thun in họa tiết được yêu thích - BST UT Mickey Mouse in Vietnam - giảm từ 399.000 đồng còn 299.000 đồng. Ngoài ra, Pufftech Áo Parka chần bông - giá ưu đãi chỉ còn 1.499.000 đồng, Quần dài ống cong Barrel vải Jersey​ - giá ưu đãi chỉ còn 599.000 đồng…

Ra mắt lần đầu vào năm 2003, Heattech là thành quả hợp tác nghiên cứu giữa Uniqlo và tập đoàn sản xuất sợi vải Nhật Bản Toray Industries. Đây là công nghệ giữ nhiệt đặc trưng kết hợp nhiều tính năng trong một lớp trang phục mỏng nhẹ, từ khả năng co giãn linh hoạt, vừa vặn và giữ phom, đến khả năng nhanh khô, thấm hút và thoát ẩm hiệu quả, đồng thời hỗ trợ khử và kiểm soát mùi.

BST mới Uniqlo and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026

Đặc biệt, trong ngày đầu khởi động chương trình, Uniqlo ra mắt BST kết hợp cùng Nhà thiết kế Cecilie Bahnsen. Với chủ đề “Dạo Bước Ngày Đông”, BST tập trung vào các thiết kế giả lông cừu (Fleece) mềm mại cùng phụ kiện giữ ấm như găng tay và mũ, lấy cảm hứng từ những buổi dạo bước thong dong tại miền quê yên ả, nổi bật với bảng màu mùa đông Bắc Âu và họa tiết hoa thêu độc đáo.

BST Uniqlo and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026 đầy đủ sẽ chính thức ra mắt từ ngày 20/11 tại một số cửa hàng Uniqlo và trên cửa hàng trực tuyến.

Tiếp tục mở rộng dự án xây trường mới tại Thanh Hóa

Từ năm 2023, Uniqlo đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong dự án xây mới, cải thiện cơ sở vật chất trường học cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Tính đến nay, dự án đã và đang hoàn thiện 9 điểm trường tại 5 tỉnh, thành, bao gồm: Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, dự án sẽ xây mới điểm trường bản Cơn Vin thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa), nơi toàn bộ học sinh là trẻ em dân tộc Thái. Điểm trường hiện tại có điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt vào mùa mưa.

Với tổng ngân sách tài trợ 1,7 tỷ đồng, điểm trường mới rộng hơn 2.500 m² sẽ được xây dựng tại vị trí an toàn, cách địa điểm hiện tại khoảng 1 km. Công trình gồm 2 phòng học khép kín, 1 bếp ăn bán trú với đầy đủ trang thiết bị, 1 phòng lưu trú giáo viên, cùng sân bê tông, mái che, hệ thống tường rào và cổng trường. Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2027, điểm trường mới sẽ mang đến môi trường học tập và giảng dạy an toàn, kiên cố hơn cho 26 học sinh và 4 giáo viên tại địa phương.

Chương trình mua sắm với loạt quà tặng hấp dẫn

Trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần lễ cảm ơn, từ ngày 20 - 22/11, với mỗi hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 1 Túi tote phiên bản đặc biệt với số lượng có hạn.

Nhằm tri ân những khách hàng đến trải nghiệm mua sắm sớm nhất trong ngày đầu tiên của chương trình (20/11), Uniqlo dành tặng huy hiệu cài áo (pin) phiên bản giới hạn mang biểu tượng logo Uniqlo cho 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi cửa hàng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 100 khách hàng đầu tiên ghé thăm và mua sắm tại cửa hàng sẽ nhận được quà tặng nam châm phiên bản UTme! độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo và bản sắc địa phương.

Đồng thời, từ ngày 20 - 26/11, Uniqlo mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

(Nguồn: Uniqlo)