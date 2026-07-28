Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa đã khép lại với doanh thu gần 4 tỷ đồng, thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Không chỉ tạo đầu ra cho nông sản địa phương, sự kiện còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối thị trường và giảm nghèo thông tin, mở thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho nông dân.

Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa đã khép lại với doanh thu gần 4 tỷ đồng, mở ra cầu nối thông tin tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Theo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, Tuần lễ diễn ra từ ngày 16 đến 20/7 với sự tham gia của 40 gian hàng đến từ 32 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Sự kiện giới thiệu khoảng 80 loại nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm chế biến và nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong thời gian diễn ra chương trình, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến tham quan các gian hàng, trong đó có gian hàng xoài của xã Cam Lâm.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, tổng doanh thu từ các gian hàng đạt gần 4 tỷ đồng. Nhiều mặt hàng tiêu thụ với sản lượng lớn như 25 tấn sầu riêng; khoảng 7,5 tấn các loại trái cây gồm táo, mãng cầu, nho, bưởi, xoài, măng cụt và chôm chôm.

Bên cạnh nông sản tươi, nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản chế biến cũng được người tiêu dùng đón nhận tích cực như xoài sấy, trà thảo dược, yến chưng, mật ong, cà phê, ca cao, hồng treo gió, hạt mắc ca, hạt điều, sâm bố chính, nước mắm, dầu nguyên chất, rượu đặc sản, siro và các sản phẩm từ xáo tam phân.

Điểm nhấn của tuần lễ không chỉ nằm ở doanh thu bán hàng mà còn ở hoạt động kết nối cung - cầu. Thông qua các chương trình trưng bày, quảng bá và giao thương, 66 đại lý, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh đã bày tỏ nhu cầu hợp tác tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nông sản, sản phẩm OCOP của Khánh Hòa.

Theo các chuyên gia, việc đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, kết hợp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá là giải pháp quan trọng giúp người dân tiếp cận thông tin thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là hướng đi góp phần giảm nghèo thông tin, tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn.

Kết thúc chương trình vào sáng 20/7, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đơn vị có gian hàng tích cực tham gia Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong quảng bá nông sản địa phương, kết nối thị trường và lan tỏa các sản phẩm OCOP đến đông đảo người tiêu dùng.