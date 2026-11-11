Tuần lễ Phát triển bền vững 2026 tại Đại học RMIT mở ra không gian học hỏi, kết nối và thực hành giúp mỗi cá nhân chủ động nâng cao năng lực phát triển bền vững theo định hướng và thế mạnh riêng.

Tuần lễ Phát triển bền vững là sự kiện trọng điểm thường niên của Đại học RMIT Việt Nam, hướng đến thúc đẩy hành trình hiện thực hóa tầm nhìn đưa phát triển bền vững vào giảng dạy, nghiên cứu, vận hành và gắn kết cộng đồng.

Diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn từ ngày 2-5/11 và cơ sở Hà Nội vào ngày 9-10/11, sự kiện năm nay xoay quanh chủ đề “Khơi mở chuyển mình, kiến tạo dấu ấn bền vững”.

Sự kiện kết nối sinh viên, cán bộ giảng viên và đối tác doanh nghiệp trong hệ sinh thái RMIT tại cả hai cơ sở, tạo cơ hội để mỗi cá nhân phát triển năng lực, đồng thời khuyến khích các tổ chức chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và thúc đẩy những sáng kiến bền vững.

Tuần lễ Phát triển bền vững thường niên ở RMIT kết nối sinh viên, cán bộ giảng viên và đối tác doanh nghiệp. (Ảnh: RMIT)

Chuyển dịch càng nhanh, năng lực thích ứng càng cần vững vàng

Chủ đề sự kiện năm nay lấy cảm hứng từ sự chuyển dịch nhanh chóng của thế giới trên mọi phương diện, khiến việc tự khai phá và định hình phương thức học tập, sáng tạo và kết nối phù hợp ngày càng trở nên quan trọng đối với người trẻ. Theo đó, mỗi cá nhân cần trang bị khả năng liên tục làm mới tri thức cùng kỹ năng để linh hoạt chuyển mình và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tổ chức và xã hội.

Chia sẻ về định hướng phát triển bền vững của nhà trường, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: “Phát triển bền vững là câu chuyện về những gì chúng ta kế thừa, những gì chúng ta sử dụng và những gì chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau. Với một trường đại học, trách nhiệm này càng có ý nghĩa sâu sắc, bởi những gì được nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng và quyết định hôm nay sẽ định hình tương lai lâu dài sau này”.

Người tham gia Climate Fresk – một workshop nhằm phác họa các nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu, giúp người tham gia khám phá các giải pháp ứng phó thiết thực. (Ảnh: RMIT)

Thúc đẩy thực hành bền vững

Tuần lễ Phát triển bền vững RMIT 2026 cho phép người tham dự chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với mối quan tâm và định hướng phát triển của bản thân, đồng thời tiếp cận các vấn đề bền vững từ góc nhìn thực tiễn.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là Triển lãm Phát triển bền vững giới thiệu hơn 15 dự án nghiên cứu, giáo dục và tạo được tác động lên cộng đồng nhằm tôn vinh những nỗ lực đổi mới của giảng viên, sinh viên và các đối tác trước những chuyển dịch về phát triển bền vững.

Chia sẻ về trải nghiệm tại triển lãm, bạn Nguyễn Tất Đạt, cựu sinh viên ngành Digital Marketing, cho biết: “Là sinh viên mới ra trường, tôi vẫn đang từng bước tìm hướng đi phù hợp với bản thân. Thay vì cố gắng chạy theo nhiều xu hướng, tôi được truyền cảm hứng để khám phá điều mình thực sự làm tốt và kiên trì phát triển thế mạnh đó theo thời gian. Những dự án tại triển lãm cho tôi thấy mỗi hành trình đều có một hướng đi riêng để tạo nên những giá trị ý nghĩa và lâu dài”.

Triển lãm Phát triển bền vững giới thiệu hơn 15 dự án nghiên cứu, giáo dục và tạo được tác động lên cộng đồng. (Ảnh: RMIT)

Bên cạnh triển lãm, tuần lễ còn có hơn 10 phiên tọa đàm, chia sẻ chuyên đề và đào tạo mở rộng góc nhìn về phát triển bền vững qua nhiều lĩnh vực, từ xu hướng chuỗi cung ứng xanh, tài chính trách nhiệm đến bảo tồn văn hóa và sáng tạo bền vững.

Song song đó, các workshop thực hành với sự tham gia của đại diện từ hơn 10 đối tác doanh nghiệp và RMIT Việt Nam mang đến cơ hội tìm hiểu cách ứng dụng nguyên liệu, quy trình và giải pháp xanh vào thực tiễn môi trường và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thử thách 21 ngày bền vững trên nền tảng AgreenChoice khuyến khích cộng đồng RMIT duy trì lối sống bền vững qua những lựa chọn hằng ngày, từ tiêu dùng, di chuyển đến sử dụng tài nguyên.

Nâng cao vai trò của giáo dục trong thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Chuỗi hoạt động của tuần lễ đồng thời khẳng định vai trò của Đại học RMIT trong việc kết nối, đồng hành và thúc đẩy lối sống bền vững trong môi trường giáo dục. Qua đó, nhà trường thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Chia sẻ về hành trình ba năm của Tuần lễ Phát triển bền vững, bà Trịnh Thị Ánh Phường, Quản lý Phát triển bền vững tại RMIT Việt Nam, cho biết: “Qua mỗi năm tổ chức, chúng tôi càng thấy rõ vai trò của giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức hay tiếp thu góc nhìn đa chiều, mà còn trực tiếp khám phá cách hiện thực hóa các giải pháp bền vững vào học tập, công việc và đời sống hằng ngày”.

"Với sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi mong muốn đưa khái niệm ‘bền vững’ từ một lý thuyết tưởng chừng xa vời trở thành bộ kỹ năng sống và làm việc thiết thực, giúp người trẻ sẵn sàng tự tin bước vào môi trường toàn cầu”.

(Nguồn: Đại học RMIT Việt Nam)