Tuổi Thìn: Công việc thăng tiến, đầu tư khởi sắc

Người tuổi Thìn vốn thông minh, bản lĩnh và có tố chất lãnh đạo. Tuần này từ 17/11 đến 23/11, họ sẽ nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Nguồn tài chính tăng rõ rệt nhờ thành tích chuyên môn. Nhờ vậy tuổi Thìn có khả năng thăng chức hoặc tăng lương. Bên cạnh đó, các công việc "tay trái" cũng nở rộ, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư - kinh doanh, khi các quyết định đưa ra đều mang lại lợi nhuận khả quan, thông tin từ Sohu.

Tuổi Ngọ: Nỗ lực được đền đáp, nguồn thu ổn định tăng

Những người tuổi Ngọ thường chăm chỉ và kiên trì. Giai đoạn này được cho là thời điểm thu hoạch sau thời gian dài cố gắng. Thu nhập chính có xu hướng tăng đều.

Các công việc phụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, từ việc hợp tác, dự án bên ngoài cho tới các khoản thưởng bất ngờ.

Ảnh: Sohu

Tuần này, tuổi Ngọ có khả năng gặp quý nhân. Người này có thể là bạn cũ hoặc cấp trên của bạn, sẽ hết lòng nâng đỡ bạn trong công việc.

Tuổi Thân: Khéo léo nắm bắt cơ hội, tài vận bứt phá

Với sự nhanh nhạy và linh hoạt, người tuổi Thân có khả năng nhìn thấy cơ hội trước người khác. Sau 17/11, họ được dự báo có bước tiến lớn trong cả công việc lẫn các khoản thu phụ. Các dự án mới, kênh đầu tư tiềm năng hoặc mối quan hệ hợp tác phù hợp đều có thể mang lại lợi nhuận cao.

Người làm kinh doanh tuần này có thể thu về món lời lớn, người kinh doanh online nhận được nhiều đơn hàng, tình hình tài chính tăng cao.

Tuổi Hợi: Gặp quý nhân, tài lộc theo đó tăng mạnh

Người tuổi Hợi hiền hòa và sống thiện tâm. Tử vi cho rằng đây là thời điểm họ dễ gặp quý nhân giúp đỡ, từ đó cải thiện đáng kể thu nhập chính.

Ngoài ra, vận may từ việc kết hợp kinh doanh với bạn bè cũng khởi sắc. Dù số vốn bỏ ra không nhiều nhưng nguồn thu lại lớn, khiến bạn rủng rỉnh tài chính trong tuần này.

Mặc dù tài vận khởi sắc, chuyên gia tử vi khuyến nghị các con giáp vẫn cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động và chăm chỉ. Vận may chỉ là một phần, thành công bền vững vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực và lựa chọn của mỗi người.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm