Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), ký ức dân tộc lại ngân vang lời Tuyên ngôn độc lập bất hủ năm 1945. Đó là thời khắc lịch sử thiêng liêng, khẳng định quyền tự do, độc lập và khát vọng vươn lên làm chủ vận mệnh của dân tộc Việt Nam.

Khắc sâu lời thề Độc lập, giữa núi rừng An Giang vang vọng một bản hùng ca, thấm đẫm xương máu của bao chiến sĩ cách mạng trên ngọn đồi Tức Dụp.

128 ngày đêm bi tráng

Năm 1968, trên ngọn đồi đá vôi mang tên Tức Dụp (thuộc xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) đã diễn ra cuộc chiến đấu kéo dài 128 ngày đêm máu lửa.

Hoa nở thành rừng phủ kín những vết tích năm xưa

Ngọn đồi đá vôi cao 216 mét với hệ thống hang động hiểm trở và ý chí kiên cường đã trở thành một “pháo đài bất khuất” trước hàng ngàn lượt càn quét, hàng tấn bom đạn của quân đội Mỹ - ngụy. Mỗi bậc đá, mỗi vách núi Tức Dụp đều ghi dấu tinh thần “còn đất, còn người, còn chiến đấu”, trở thành biểu tượng sống động của lời thề độc lập khắc vào đá núi.

Mọi thứ nơi đây dường như vẫn còn in đậm dấu ấn của những con người mang trong tim lời thề thiêng liêng. Người chiến sĩ cầm chắc khẩu tiểu liên giữa làn khói súng, nữ dân quân, y tá lặng lẽ băng bó vết thương nơi hầm tối, những bữa cơm độn sắn chan nước mắt, những lá thư nhà chưa kịp đọc đã phải đốt đi vì sợ lộ ánh đèn… Tất cả tạo nên một bản hùng ca mà mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều gắn liền với hai chữ “Độc lập”.

Tức Dụp hôm nay

Suốt 128 ngày đêm khốc liệt, đồi Tức Dụp trở thành tâm điểm oanh tạc của quân đội Mỹ. Hàng trăm lượt không kích với những trận mưa bom trút xuống không ngớt. Từng tốp B52 gầm rú trên bầu trời, liên tục rải bom chùm xuống ngọn đồi nhỏ bé nhưng kiên cường, biến nơi đây thành biển lửa mịt mù.

Trong điều kiện lực lượng chênh lệch, trang bị thiếu thốn trăm bề, nhưng với ý chí thép và chiến thuật linh hoạt, các chiến sĩ cách mạng vẫn trụ vững giữa mưa bom bão đạn. Sau hơn bốn tháng chiến đấu ngoan cường, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 4.700 tên địch, bắn cháy 11 xe tăng, 2 máy bay phản lực, 4 trực thăng và 9 khẩu pháo 105mm…, khiến quân địch tiêu tốn 2 triệu đô la - những con số thể hiện rõ sự thất bại của kẻ thù trước ý chí không khuất phục.

Trận đánh 128 ngày đêm trên đồi Tức Dụp không chỉ là chiến công vang dội mà còn là biểu tượng bất khuất, được Trung ương Đảng ghi nhận bằng tám chữ vàng: “Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô”. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang An Giang trong kháng chiến chống Mỹ.

Tức Dụp hôm nay - địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn

Chiến tranh đã lùi xa, ngọn đồi Tức Dụp hôm nay trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn. Nơi đây vẫn còn những dấu tích của năm tháng chiến tranh: những vết đạn trên thành đá, những gian hầm từng là trạm phẫu, kho lương, nơi hội họp… Mỗi tên gọi giản dị: “Hang Phụ nữ”, “Hang Ban Y tế”, “Hầm C6”... là một trang ký ức, một câu chuyện không lời, gợi nhắc những hy sinh to lớn của cha anh.

Tiếp nối tinh thần tháng Tám

Đồi Tức Dụp hiện là một trong những điểm du lịch trọng điểm của An Giang. Không chỉ là nơi tưởng niệm và tri ân, Tức Dụp ngày nay còn mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách trong và ngoài nước. Các tuyến tham quan kết hợp giữa du lịch lịch sử và du lịch sinh thái đã và đang được đầu tư, mở rộng.

Cùng với rừng cây đã phủ xanh, hồ nước trong lành, Tức Dụp trở thành “lá phổi xanh” giữa đại ngàn, nơi du khách có thể hòa mình với thiên nhiên, đồng thời tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện kể. Tức Dụp thành một không gian vừa linh thiêng, vừa sống động, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Mỗi chuyến tham quan, mỗi nén hương thắp lên nơi hang sâu không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở cho hôm nay và mai sau.

Trong những bước chân về nguồn hôm nay, trong ánh mắt nhìn lên lá cờ Tổ quốc bay trên đỉnh đồi, tinh thần tháng Tám tiếp tục được viết tiếp, khắc sâu vào tâm hồn mỗi người dân Việt Nam.

Phong Nguyễn