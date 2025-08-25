Dave Mani (người Canada) gần đây có chuyến du lịch tới Việt Nam và chọn điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S là Hà Nội.

Khi đang đi dạo quanh khu vực phố cổ, anh bắt gặp một người bán hàng rong với chiếc mẹt tre đặt sau yên xe, bên trên là “món gì đó được gói bằng lá”, kèm "vài túi nhỏ đựng 1 thứ chất lỏng đặc sánh màu nâu".

Vì tò mò về món ăn bí ẩn, Dave quyết định gọi người phụ nữ này lại và hỏi mua với giá 20.000 đồng/chiếc.

Dave bất ngờ thích thú khi phát hiện ra một món ăn "lạ" được bán rong ở Hà Nội. Ảnh: Dave Mani

Vị khách Tây cho biết, dù chưa từng nghe nhắc đến hay nếm thử lần nào nhưng anh rất háo hức vì hình thức món này trông khá hấp dẫn, màu trong veo, có mùi đặc trưng.

Để khách dễ thưởng thức, người bán hàng rong cẩn thận bóc vỏ, cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn rồi rưới đều xung quanh bằng mật mía.

“Tôi không biết đó là gì nhưng nó thực sự rất dẻo. Người bán đã rưới rất nhiều mật lên trên”, Dave miêu tả.

Món bánh được gói bằng lá, màu nâu trong. Ảnh: Dave Mani

Khi nếm thử miếng bánh đầu tiên, anh có chút “khựng” lại và nhận xét mùi vị rất "khó diễn tả". Tuy nhiên, anh thấy món này khá mát và ngon.

“Tôi thấy món bánh này có vị giống như thứ gì đó tôi biết nhưng không chắc chắn nó là gì. Cảm giác như là 1 loại bột”, anh nói thêm.

Sau khi trải nghiệm vài miếng, vị khách người Canada thừa nhận chưa nghĩ đến chuyện mua lại món bánh này lần 2. Song, anh thấy vui vì đã có cơ hội trải nghiệm 1 món ăn độc đáo ở Hà Nội.

Vị khách Tây nếm thử món bánh dẻo, nói mùi vị "khó diễn tả". Ảnh: Dave Mani

Món ăn mà Dave thưởng thức là bánh gio (tùy từng nơi còn gọi là bánh tro, bánh ú tro, bánh lẳng, bánh âm…). Loại bánh này được làm từ nguyên liệu chính là gạo nếp ngâm qua nước tro (từ tro than lá cây, phổ biến là rơm, lá tre), sau đó gói lá (lá dong hoặc lá tre) và đem luộc chín.

Bánh gio khá dẻo, màu hổ phách trong veo và dậy mùi thơm ngai ngái. Bánh ngon nhất khi chấm kèm mật mía, vị thanh mát.

Khi thưởng thức, thực khách có thể chấm hoặc rưới làm sao cho phần mật mía quyện vào miếng bánh rồi đưa lên miệng, cảm nhận bánh và mật tan dần. Ảnh: Thanh Kiều

Ở Hà Nội, bánh gio không chỉ là thức quà yêu thích của nhiều người bản địa mà còn được du khách ưa chuộng, tìm thưởng thức hoặc mua về làm quà.

Món bánh này cũng phổ biến ở nhiều địa phương miền Bắc, được làm và bán quanh năm, thậm chí xuất hiện thường xuyên trong mâm cúng vào mùng 1, ngày rằm âm lịch và đặc biệt là tết Đoan Ngọ.

Tùy từng nơi, bánh gio có thể được gói thành hình vuông, hình chóp nón… nhưng ở Hà Nội, bánh thường có hình chữ nhật, thuôn dài, nhỏ cỡ 2 đầu ngón tay.

Một số quán còn sáng tạo bánh gio với màu đỏ hấp dẫn làm từ gấc, tạo sự đa dạng, mới mẻ cho món bánh thân thuộc này.

Bánh gio gấc có màu sắc hấp dẫn. Ảnh: Tiệm bánh Gia Trịnh

Nếu dự định ghé thăm Hà Nội vào dịp Quốc khánh 2/9, du khách có thể tìm mua và thưởng thức bánh tro ở một số khu chợ truyền thống như: Chợ Hàng Bè; chợ ngõ Văn Chương; chợ Hôm (quầy bánh gio cô Hải); chợ Đồng Xuân… hoặc tới các cửa hàng thực phẩm, quán bánh cổ truyền như: Bánh cổ truyền Vạn Thịnh; bánh tẻ, bánh nếp cô Hạnh; cửa hàng bánh Gia Trịnh…

Ngoài ra, những quầy hàng rong ven đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội mà chuyên bán các món bánh lá như bánh giò, bánh nếp, bánh gai… cũng thường bán cả bánh gio, nhất là vào mùng 1, ngày rằm hay các dịp lễ Tết.