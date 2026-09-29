Chiều 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại tỉnh Yên Bái (cũ).

Trong đó, Đinh Tiến Hùng (42 tuổi), cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ), bị phạt 16 năm 6 tháng tù về hai tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, ông Hùng chỉ bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái (cũ) tuyên bị cáo vô tội.

Sau đó, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, quyết định hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Trong quá trình điều tra lại, ông Hùng bị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

9 bị cáo còn lại nhận án tù

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy, 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Tuấn, Phó giám đốc công ty, 14 năm tù; Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc công ty, 8 năm tù.

Nguyễn Mạnh Hùng, ở Hà Nội, nhận 10 năm tù; Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm, 16 năm tù; Bùi Minh Đức, công nhân công ty, 9 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Đắc Việt, thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm; Nguyễn Văn Báu, nhân viên công ty, cùng bị phạt 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Bị cáo Lưu Bằng Đoàn nhận 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài nguyên quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. Các bị cáo phạm tội vì hám lợi, trong đó có tình tiết tăng nặng do vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần.

Dùng vật liệu nổ khai thác quặng trái phép

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 12/2020, do muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn, Đinh Tiến Hùng cùng Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Hậu bàn bạc, thống nhất tổ chức khai thác.

Theo thỏa thuận, ông Hùng được hưởng 1/3 lợi nhuận, phần còn lại thuộc về Công ty Tuyên Huy của Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo lợi dụng việc thi công đường, xin cấp phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng thực tế sử dụng số vật liệu này khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép 1.816 kg thuốc nổ, 2.442 kíp nổ và khai thác trái phép 1.073 tấn đá chứa quặng chì - kẽm, trị giá hơn 2 tỷ đồng.