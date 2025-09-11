Trong sự kiện A80 vừa qua, Tùng Dương là một trong số ít ca sĩ góp mặt ở nhiều chương trình âm nhạc chính thống và concert quốc gia như: Tổ quốc trong tim, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Mãi là người Việt Nam; Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sáng 2/9; Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi… Đặc biệt, tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình anh biểu diễn cùng 50.000 khán giả trong chương trình Tổ quốc trong tim đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tùng Dương cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng tháng 8: kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc, Đại hội Đảng bộ UBND TP Hà Nội lần thứ nhất, chương trình 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp Quốc khánh 2/9…

Không chỉ bận rộn với chuỗi sự kiện lớn, nam ca sĩ còn gây sốt với 2 MV phát hành trong tháng 8. Viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt 5 triệu lượt xem sau 15 ngày, còn Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đạt 4 triệu lượt xem sau 24 ngày. Đây cũng là lần đầu Tùng Dương hợp tác với nhạc sĩ "tỷ view" Nguyễn Văn Chung. Cả 2 ca khúc nhanh chóng được khán giả ở nhiều độ tuổi, thậm chí người hâm mộ quốc tế, cover và chia sẻ rộng rãi.

Trước đây, khán giả của Tùng Dương không quá dàn trải. Nhưng hai năm trở lại đây, sau các bản hit Một vòng Việt Nam và Tái sinh, giọng hát vang, dày và đầy nội lực của anh đã chinh phục đông đảo công chúng và được đồng nghiệp nể phục.

Để giữ phong độ, nam ca sĩ duy trì tập gym đều đặn, sắp tới còn thử sức với bộ môn Pickleball. Anh quan niệm: "40% vóc dáng đến từ tập luyện, 60% từ chế độ ăn uống. Quan trọng là mỗi người hiểu cơ thể mình và đặt mục tiêu phù hợp. Riêng tôi, tiếp xúc với nghệ thuật cũng là cách giữ tinh thần vui vẻ, khỏe đẹp".

Ở lĩnh vực thời trang, từ các album Độc đạo, Li ti, Human, Tùng Dương nổi bật với phong cách Avant-garde, táo bạo, phá cách, giàu tính nghệ thuật. Hiện nay, bên cạnh các thiết kế trong nước, anh chọn thêm trang phục của những thương hiệu quốc tế, chú trọng sự thanh lịch và tiết chế hơn, nhất là trong các chương trình hòa nhạc.

Tùng Dương chia sẻ với PV VietNamNet: "Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù có phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy theo từng giai đoạn làm nghệ thuật tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch. Ngoài những bộ áo dài mang tính truyền thống và rực rỡ sắc màu của các nhà thiết kế trong nước tôi đang hướng tới hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông hát đã có sự trưởng thành".

Sau chuỗi sự kiện lớn của đất nước, Tùng Dương đang dồn sức hoàn thiện đĩa than đầu tay dự kiến ra mắt cuối năm nay. Anh cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho khâu biên tập, thu thanh và thiết kế để sản phẩm trở thành một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.

Trích MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình":

Ảnh: NVCC