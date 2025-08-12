Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam... tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam.

Sự kiện diễn ra lúc 20h10 ngày 17/8 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên nhiều đài địa phương và livestream trên các nền tảng số. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, cấp quốc gia, nằm trong "Đề án tổng thể kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2023-2025" của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ca sĩ Tùng Dương và Hòa Minzy.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, Tự hào là người Việt Nam là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, hun đúc tinh thần Uống nước nhớ nguồn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại đây, mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Sân khấu Tự hào là người Việt Nam sẽ hội tụ những giọng ca hàng đầu như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, nhóm Oplus, ban nhạc Bức Tường... cùng Dàn hợp xướng Dynamic, CLB Ngôi sao nhỏ và 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Sân khấu hoành tráng của "Tự hào là người Việt Nam".

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình được chia thành 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim, Tự hào là người Việt Nam. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng Trời và Đất, tạo nên một không gian biểu tượng cho sự giao hòa giữa quá khứ và tương lai.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình":

Ảnh: BTC