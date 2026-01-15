Chương trình nghệ thuật mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và đón Xuân mới 2026 với chủ đề Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh sẽ diễn ra vào tối 25/1 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình dự kiến 120 phút, quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trọng Tấn, Đức Phúc, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, Mono, Hương Tràm, Anh Tú, Đỗ Tố Hoa, nhóm Oplus và các ca sĩ thành danh của tỉnh Quảng Ninh. Kết thúc là màn bắn pháo hoa tầm cao hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc rực rỡ, bùng nổ cảm xúc, mãn nhãn người xem.

Theo BTC, chương trình sẽ góp phần khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh. Qua đó, Quảng Ninh từng bước hình thành chuỗi giá trị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, từ sáng tạo, sản xuất đến trình diễn và khai thác du lịch, tạo nền tảng phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế văn hóa của tỉnh trong nước và quốc tế.

Divo Tùng Dương sẽ tham gia concert tại Quảng Ninh

BTC sẽ phát hành 20.000 vé online; 10.000 vé cho du khách thông qua các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, 2.000 vé cho các hội nhóm người hâm mộ của ca sĩ, số lượng vé còn lại dành cho đại biểu và người dân các xã, phường, đặc khu.

Thời gian đăng ký vé online dự kiến vào tối ngày 18/1, sau đó BTC sẽ sắp xếp thời gian để người dân nhận vé cứng từ mã QR đã đăng ký online.

Mẫu vé của concert tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Cùng với concert đặc biệt này, lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng với chủ đề Xuân Di sản - Kỳ quan số bên Vịnh Hạ Long diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 (từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 6 Tết).

Địa điểm là tuyến đường công viên hoa (phường Hồng Gai) và Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh (phường Hạ Long).